Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: افتتاح الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية

  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 16:50     الفئـة : ثقــافــة
وهران: افتتاح الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية

وهران - افتتحت مساء اليوم السبت بدار الثقافة و الفنون "زدور إبراهيم بلقاسم" لوهران فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية المقام تحت شعار "صورة... ذاكرة تراث " بلمسات إبداعية و عدسات وتقنيات مختلفة.

و يشارك في هذه التظاهرة المنظمة من طرف دار الثقافة والفنون 42 مصور من هواة ومحترفين من بينهم 20 من ولايات مختلفة من الوطن لعرض أعمالهم التي التقطت عبر فترات زمنية و مناسبات متنوعة و بآلات مختلفة و التي تعتبر جميعها تجارب طويلة ومتنوعة في فن التصوير الفوتوغرافي.

و يعد هذا المعرض فرصة لإبراز إبداعات المصورين والتعريف بمختلف مراحل تطور الصورة التي تحظى باهتمام كبير من مختلف فئات المجتمع كونها تؤرخ لمختلف الاحداث و المناسبات التي يشهدها مجتمعنا و توثق ليوميات أي انسان، حسبما أبرزته ل(وأج) مديرة دار الثقافة والفنون، بختة قوادري على هامش افتتاح هذه الفعالية الثقافية.

و يكمن الهدف من هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام إلى تأسيس الفعل الثقافي الخاص بالصورة الفوتوغرافية وجعله موعدا سنويا بعاصمة غرب البلاد و فضاء للتلاقي و الاحتكاك بين المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي، حسبما ذكرته محافظ التراث الثقافي بذات المؤسسة الثقافية، بسمة نقاز.

و يضم المعرض مجموعة ثرية و مميزة من الصور تقارب 200 صورة بحجم واحد منها الأبيض الأسود و تبرز في مجملها سحر وثراء الموروث الثقافي الجزائري المادي و اللامادي و تروج جميعها للتراث الذي تزخر بها البلاد و للمقصد السياحي الجزائري و تنم عن شغف المصورين بجمال بلدهم.

كما تتيح هذه الطبعة للزوار و هواة الصورة اكتشاف عالم فن التصوير الفوتوغرافي من خلال عرض سبعة مصورين من وهران نماذج من آلات التصوير التي توثق لتاريخ هذا النوع من الفن البصري.

و سيتم في هذه الفعالية تقديم قصيدة مصورة عن أحداث فلسطين من تقديم الشاعرة بن علي مريم وبعرض شريط فيديو عن تجارب لمصورين على غرار المصور المحترف يعقوب عبد الكريم من وهران و المصور جلولي بومدين من بشار المتحصل على جوائز دولية و حصحاص زين الدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من عين تموشنت.

كما برمجت أيضا ورشة تكوينية حول فن التصوير بالمعلم الأثري قصر الباي لوهران مع عرض أعمال هذه الورشة عبر جهاز الداتاشو متبوعة بنقاش وكذا تقديم ندوة تتناول دور الصورة الفوتوغرافية في الترويج للمقصد السياحي من تقديم المختص، كمال المراربي.

و في اطار هذه التظاهرة سيحظى تلاميذ بعض مدارس وهران بزيارة الصالون فضلا عن تنظيم زيارة للمشاركين إلى المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" وأخرى إلى مختلف معالم وهران من تأطير المشرد السياحي إسماعيل بن يوب.

آخر تعديل على السبت, 02 ديسمبر 2023 17:30
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: افتتاح الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية
  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 16:50     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.02

حركة مجتمع السلم: الثورة التحريرية كرست في نفوس الجزائريين مساندة القضايا العادلة

23.12.02

قوجيل يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا

23.12.02

جمعيات جزائرية تدعو الى تعزيز التضامن مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية

23.12.02

الكشافة الاسلامية الجزائرية تشارك بباريس في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتربية الكشفية

23.12.02

الرئيس التركي: مجازر الكيان الصهيوني في غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار"

23.12.02

وهران: افتتاح الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.30

رئيس الجمهورية يشرف على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي بولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي حاشد بولاية تندوف

23.11.30

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": الدعوة إلى رفع دعاوى جزائية لدى المحكمة الجنائية الدولية…

23.11.30

رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات