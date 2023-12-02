وهران: افتتاح الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية

وهران - افتتحت مساء اليوم السبت بدار الثقافة و الفنون "زدور إبراهيم بلقاسم" لوهران فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية المقام تحت شعار "صورة... ذاكرة تراث " بلمسات إبداعية و عدسات وتقنيات مختلفة.

و يشارك في هذه التظاهرة المنظمة من طرف دار الثقافة والفنون 42 مصور من هواة ومحترفين من بينهم 20 من ولايات مختلفة من الوطن لعرض أعمالهم التي التقطت عبر فترات زمنية و مناسبات متنوعة و بآلات مختلفة و التي تعتبر جميعها تجارب طويلة ومتنوعة في فن التصوير الفوتوغرافي.

و يعد هذا المعرض فرصة لإبراز إبداعات المصورين والتعريف بمختلف مراحل تطور الصورة التي تحظى باهتمام كبير من مختلف فئات المجتمع كونها تؤرخ لمختلف الاحداث و المناسبات التي يشهدها مجتمعنا و توثق ليوميات أي انسان، حسبما أبرزته ل(وأج) مديرة دار الثقافة والفنون، بختة قوادري على هامش افتتاح هذه الفعالية الثقافية.

و يكمن الهدف من هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام إلى تأسيس الفعل الثقافي الخاص بالصورة الفوتوغرافية وجعله موعدا سنويا بعاصمة غرب البلاد و فضاء للتلاقي و الاحتكاك بين المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي، حسبما ذكرته محافظ التراث الثقافي بذات المؤسسة الثقافية، بسمة نقاز.

و يضم المعرض مجموعة ثرية و مميزة من الصور تقارب 200 صورة بحجم واحد منها الأبيض الأسود و تبرز في مجملها سحر وثراء الموروث الثقافي الجزائري المادي و اللامادي و تروج جميعها للتراث الذي تزخر بها البلاد و للمقصد السياحي الجزائري و تنم عن شغف المصورين بجمال بلدهم.

كما تتيح هذه الطبعة للزوار و هواة الصورة اكتشاف عالم فن التصوير الفوتوغرافي من خلال عرض سبعة مصورين من وهران نماذج من آلات التصوير التي توثق لتاريخ هذا النوع من الفن البصري.

و سيتم في هذه الفعالية تقديم قصيدة مصورة عن أحداث فلسطين من تقديم الشاعرة بن علي مريم وبعرض شريط فيديو عن تجارب لمصورين على غرار المصور المحترف يعقوب عبد الكريم من وهران و المصور جلولي بومدين من بشار المتحصل على جوائز دولية و حصحاص زين الدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من عين تموشنت.

كما برمجت أيضا ورشة تكوينية حول فن التصوير بالمعلم الأثري قصر الباي لوهران مع عرض أعمال هذه الورشة عبر جهاز الداتاشو متبوعة بنقاش وكذا تقديم ندوة تتناول دور الصورة الفوتوغرافية في الترويج للمقصد السياحي من تقديم المختص، كمال المراربي.

و في اطار هذه التظاهرة سيحظى تلاميذ بعض مدارس وهران بزيارة الصالون فضلا عن تنظيم زيارة للمشاركين إلى المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" وأخرى إلى مختلف معالم وهران من تأطير المشرد السياحي إسماعيل بن يوب.