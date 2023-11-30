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تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 16:38     الفئـة : ثقــافــة
تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة

الجزائر - أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية, اليوم الخميس في بيان لها, عن تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة, إلى غاية 7 ديسمبر 2023 كآخر أجل لاستقبال الأعمال المشاركة.

وأوضح البيان أن المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن "تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة من 01 إلى 07 ديسمبر 2023 كآخر أجل لاستقبال الأعمال المشاركة".

وعليه,--يضيف ذات المصدر--" سوف يتم غلق المنصة الرقمية www.arraz.hcamazighite.dz الخاصة بتقديم الترشحات يوم الخميس 07 ديسمبر 2023 على الساعة 00 ليبدأ الشروع في عملية تقييم كل الأعمال الواردة من قبل لجنة التحكيم وفق المحاور الأربعة للجائزة وهي الأدب والترجمة إلى الأمازيغية, الدراسات اللسانية للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها, التراث الأمازيغي اللامادي والأبحاث التكنولوجية والرقمنة حول الأمازيغية.

آخر تعديل على الخميس, 30 نوفمبر 2023 16:40
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تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 16:38     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة

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