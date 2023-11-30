البيض: انطلاق فعاليات الصالون الوطني الخامس عشر للفنون التشكيلية

البيض - انطلقت اليوم الخميس بدار الثقافة والفنون "محمد بلخير" للبيض فعاليات الصالون الوطني الخامس عشر للفنون التشكيلية بمشاركة أزيد من 30 فنانا.

وقد أشرف مدير الثقافة والفنون محمد الصادق عبد اللاوي للولاية على افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تحمل شعار" أحداث فلسطين بريشة فنان" ويتم خلالها عرض 78 لوحة تشكيلية حول هذا الموضوع ل31 فنانا من 15 ولاية.

وتضمنت الأعمال الفنية المعروضة في هذا الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام رسومات حول فلسطين المحتلة والمقاومة الفلسطينية والجرائم البشعة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة.

وعرفت هذه التظاهرة التي استقطبت في يومها الأول جمهور واسع من عشاق الفن التشكيلي تسمية رواق العرض لدار الثقافة والفنون باسم "غزة".

كما برمجت مداخلة حول موضوع المقاومة والتحرر بعيون الفن التشكيلي من تقديم الدكتور عيسى يحيى بودودة أستاذ مختص في الخط العربي والحرفيات من ولاية الأغواط.

وينتظر إنجاز غدا الجمعة عمل فني جماعي يتضمن رسم جداريتين على مستوى دار الثقافة والفنون من طرف الفنانين المشاركين في الصالون والأطفال المنخرطين في ذات المؤسسة الثقافية حول موضوع فلسطين والتحرر حسبما أبرزه رئيس مصلحة النشاطات لدار الثقافة والفنون فضلاوي غريسي.

كما سيتم على هامش الصالون تنظيم خرجة سياحية للفنانين المشاركين لعدد من المواقع السياحية والأثرية لمنطقة بريزينة وفقا لذات المصدر.