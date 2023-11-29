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الفنان التشكيلي مكي عبد الرحمان في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 12:08     الفئـة : ثقــافــة

وهران - توفي الفنان التشكيلي, مكي عبد الرحمان, اليوم الأربعاء بعين الترك (وهران) عن عمر يناهز 69 سنة إثر وعكة صحية, حسبما استفيد لدى المدرسة الجهوية للفنون التشكيلية لعاصمة غرب البلاد.

ويعتبر الفقيد, الذي زاول دراسته بمدرسة الفنون التشكيلية بوهران وبعدها بالجزائر العاصمة ثم بالمدرسة العليا للفنون التشكيلية بباريس (فرنسا) لمدة سبع سنوات، من أبرز الرسامين التشكيليين في الرسم الزيتي الذين ساهموا في إثراء الفن التشكيلي بوهران والجزائر بشكل عام .

و كان الراحل، الذي يحوز على تجربة طويلة في تدريس الفنون التشكيلية تزيد عن 40 عاما وتخرج على يده العديد من الطلبة، مديرا للمدرسة الجهوية للفنون التشكيلية بوهران من 1992 إلى غاية 2021.

وقدم الفنان التشكيلي مكي عبد الرحمان أعماله في العديد من المعارض بالجزائر المنظمة في مختلف المناسبات الوطنية فضلا عن مشاركته في معارض أخرى بالخارج على غرار مصر و تونس وفرنسا و بلجيكا و حاز على عدة تكريمات وجوائز قيمة نظير ما جادت به أنامله لتطوير الفن التشكيلي.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى ظهر اليوم بمقبرة عين الترك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الفنان التشكيلي مكي عبد الرحمان في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 12:08     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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