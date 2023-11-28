مسرحية "ثورة" لمسرح سيدي بلعباس في منافسة الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد

الجزائر - تشارك مسرحية "ثورة"، من إنتاج المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، في منافسة الدورة أل 14 لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح ببغداد (العراق) من 10 إلى 18 يناير القادم، حسب ما أعلن عنه المنظمون.

ويؤدي أدوار هذه المسرحية، المنتجة في إطار إحياء ستينية الإستقلال، مجموعة من الممثلين على غرار نوال بن عيسى، سعاد جناتي، عبد الله جلاب، وأحمد بن خال.

وقد اقتبس نصها يوسف ميلة وهشام بوسهلة عن نصي "الجثة المطوقة" و"الأجداد يزدادون ضراوة" لكاتب ياسين، فيما وقع الاخراج عبد الاله مربوح والسينوغرافيا يوسف عابدي.

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد أعلنت عن قائمة العروض المتأهلة للمشاركة في الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة في بغداد حيث تأهل 20 عرضا من مختلف البلدان العربية.

ويعتبر مهرجان المسرح العربي، الذي تأسس بالإمارات في 2009 من طرف الهيئة العربية للمسرح، أحد أهم مهرجانات الفن الرابع بالبلدان العربية حيث يمنح منذ 2011 "جائزة القاسمي" لأحسن عرض مسرحي.

وكانت المسرحية الجزائرية "جي بي أس" لمحمد شرشال، وهي من إنتاج المسرح الوطني الجزائري، قد توجت في 2020 بجائزة أحسن عرض مسرحي عربي، وهذا في اطار الدورة ال12 للمهرجان والتي نظمت بالعاصمة الأردنية عمان.