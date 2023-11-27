قانون الفنان: تنظيم ورشة عمل حول إعداد نص تطبيقي وتنظيمي خاص بالتعاونيات الفنية

الجزائر - تم مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تنظيم ورشة عمل حول إعداد النص المحدد لكيفية تطبيق المادة ال27 من المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان والخاصة بالتعاونيات الفنية, بإشراف من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وأوضح البيان, أن السيدة مولوجي, أشرفت على افتتاح أشغال ورشة عمل "حول إعداد النص المحدد لكيفية تطبيق المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر 2023 المتضمن القانون الأساسي للفنان الصادر حديثا في الجريدة الرسمية, والمحدد لكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها".

وسيكون هذا الإطار التنظيمي, يضيف البيان, هو "الأول من نوعه بشأن سير عمل التعاونيات الفنية وضبط مختلف المسائل ذات الصلة, والارتقاء وتحسين المنتج الثقافي والفني, وترقية نشاط الفنان".

وشارك في هذه الورشة إطارات من وزارة الثقافة والفنون وأعضاء من المجلس الوطني للآداب والفنون وعدد تمثيلي من التعاونيات الفنية من مختلف ولايات الوطن وفنانون, وفق ذات المصدر.

وتنص المادة 27 على أن "التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية, وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها", هذا و"تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".

ويهدف المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان.