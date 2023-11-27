وفاة الفنانين محمد بوسماحة ومحمد بن عيرد في حادث مرور بالعاصمة البلجيكية بروكسل

الجزائر - توفي اليوم الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل الفنانان محمد بوسماحة ومحمد بن عيرد المعروف فنيا ب "أمين لاكولومب" إثر تعرضهما لحادث مرور, حسب ما علم اليوم لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وكان الفنانان, وكلاهما عضو في الديوان, في جولة فنية قصيرة بعدد من البلدان الأوروبية بينها بلجيكا, وهما من الأسماء الشابة الواعدة في موسيقى الراي, وقد عرف عنهما حبهما الكبير لهذا النوع الموسيقي الجزائري ورغبتهما الدائمة في التجديد والتميز من خلال العديد من الحفلات الفنية التي نشطاها بالجزائر وخارجها.

وتخرج محمد بوسماحة, وهو مغني راي من مواليد 1987 بسيدي بلعباس, من الحصة الغنائية المعروفة "ألحان وشباب", ليتألق بعدها في فضاء أغنية الراي وليعين بعدها محافظا للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي لعدة طبعات آخرها في 2023.

وعرف, من جهته, محمد بن عيرد, وهو من مواليد وهران في 1984, بكونه عازفا وموزعا موسيقيا, وقد اشتغل بدوره مع العديد من الفنانين.