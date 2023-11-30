وزارة الثقافة والفنون: تنصيب لجنة لتقييم وإثراء دفتر شروط اختيار سيناريو فيلم عالمي حول الأميرعبد القادر

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صبيحة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء سينمائية ومؤرخين أوكلت لها مهام تقييم واثراء دفتر شروط اختيار سيناريو فيلم حول الأمير عبد القادر وكذا التقييم والمصادقة على عروض سيناريوهات ستقدم في إطار مسابقة دولية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "في إطار التحضيرات الجارية للانطلاق في مشروع إنتاج فيلم عالمي عن الأمير عبد القادر, أشرفت وزيرة الثقافة والفنون وبمناسبة الذكرى 191 لمبايعة الأمير عبد القادر, على تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء ووجوه سينمائية كبيرة ومؤرخين".

وأضاف المصدر أن ذلك "يأتي بعد وضع مؤسسة +الجزائري+ لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 23-287 المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق ل02 غشت 2023".

ووفق ذات البيان "ستوكل لهذه اللجنة مهمة تقييم وإثراء دفتر الشروط لاختيار سيناريو الفيلم, وكذا التقييم و المصادقة على عروض السيناريوهات التي سيتم تقديمها في إطار مسابقة دولية" .

وحسب ذات المصدر تتكون اللجنة من الناقد السينمائي أحمد بجاوي, الباحث في التاريخ جمال يحياوي, الروائي واسيني الأعرج, البروفيسور مصطفى خياطي, المنتج السينمائي ياسين مذكور, و"عند الاقتضاء يمكن للجنة أن تستعين بخبراء ومختصين للمساهمة في إثراء هذا المشروع".