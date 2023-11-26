غرداية: منتدى أدبي حول أعمال شاعر الثورة مفدي زكرياء

وتناول ثلة من الشعراء والأدباء في هذا اللقاء الأدبي الذي نظم أمسية السبت إسهامات الكاتب الراحل بلقاسم بن عبد الله الذي يعد واحدا من الكتاب الذين اهتموا بالكتابة عن حياة مفدي زكرياء من خلال إصداراته التي سلطت الضوء على الأعمال الأدبية والشعرية والفكرية لشاعر الثورة وأهم آثاره النضالية.

وقدم في هذا السياق الشاعر مبخوتي نور الدين من ولاية تلمسان ملخصا عن الكتاب الذي ألفه بلقاسم بن عبد الله بعنوان "مفدي زكرياء.. شاعر مجد الثورة" والذي تناول فيه إسهاماته الأدبية من خلال استعراض سيرته الذاتية وقصائده الشعرية الثورية، وأعماله الفكرية، إضافة إلى الحوارات الصحفية التي قام بها بلقاسم بن عبد الله مع الراحل مفدي زكرياء.

كما استعرض ذات المتدخل حياة الكاتب الراحل الذي عمل في مجال الصحافة المكتوبة، فكانت له لقاءات وأعمال صحفية وأدبية متنوعة مع شاعر الثورة، فضلا عن علاقته الشخصية الإنسانية معه، التي أهلته للخوض في غمار التأليف الثوري والأدبي بكل شفافية عن حياة صاحب اللهب المقدس.

وفي كلمة له أكد مدير دار الثقافة بتلمسان عادل بن عبد الله وهو نجل الكاتب الراحل على ضرورة الاهتمام بأعلام الأدب والشعر الثوري، وذلك انطلاقا من مبدأ الاعتراف بجهود ومساهمات رموز الفكر والثقافة وإحياء إسهاماتهم الفكرية من خلال المنتديات واللقاءات الثقافية والأدبية.

للإشارة فإن هذا المنتدى الأدبي نظم بمساهمة مديرية الثقافة والفنون لولاية غرداية بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، والذي كان قد انطلق أول عدد منه في شهر أكتوبر المنصرم، ويتواصل إلى غاية شهر يونيو 2024 ، حسبما أوضح مدير المكتبة دوالي مبروك.