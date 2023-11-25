مسرحية "تراب الجنون" من بشار في منافسة أيام قرطاج المسرحية بتونس

الجزائر - تنافس مسرحية "تراب الجنون" للمسرح الجهوي "محفوظ بن دهينة" لبشار في الطبعة 24 لأيام قرطاج المسرحية بتونس التي تعقد فعالياتها من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل, حسب ما علم لدى المنظمين.

و ستدخل "تراب الجنون", غمار المنافسة إلى جانب 10 أعمال أخرى, من بينها "الفيرمة" (تونس) و"صمت" (الكويت) و"مسكن, لوحة تاريخية إيفوارية" (كوت ديفوار), حيث ستتنافس هذه الأعمال على جوائز "التانيت الذهبي" و"التانيت الفضي" و"التانيت البرونزي" و"أفضل ممثل" و"أفضل ممثلة" و"أفضل نص" و"أفضل سينوغرافيا".

و تتناول هذه المسرحية, المنتجة في إطار الاحتفالات بالذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية, مأساة من المآسي الكثيرة التي عاشها الجزائريون في ظل الاحتلال الفرنسي, من خلال قصة مجموعة من العمال بمنجم للفحم بالصحراء تعود ملكيته لمستوطن, يعملون في ظروف غير إنسانية ويجبرون على الثقة ببعضهم البعض والاتحاد من أجل مواجهة الشدائد. و أخرج هذا العمل, ومدته 65 دقيقة, مختار حسين عن نص لهشام بوسهلة, وهو من أداء حوالي عشرة ممثلين من بينهم هشام قرقاح ويونس حشلاف وبشير السالمي وعبد المجيد زناني وشاهيناز مصالي وعبد الكريم زبيري, بينما كانت السينوغرافيا لنور الدين بعطوش, والموسيقى للثنائي صادق بوزينو وحمو سعيود, وتصميم الرقصات للحسن شريف.

و يشارك في الطبعة ال24 لأيام قرطاج السينمائية أكثر من 60 عملا من 28 بلدا, وبسبب العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة, ارتأى المنظمون إلغاء المظاهر الاحتفالية والإبقاء على العروض والندوات والورشات التكوينية.