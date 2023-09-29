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فرقة "كوروشمنتي" المجرية تبدع بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:38     الفئـة : ثقــافــة

الجزائر - نشطت الفرقة المجرية "كوروشمنتي" سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة حفلا فنيا ساهرا قدمت خلاله باقة رائعة من العروض الفلكلورية الراقصة.

وعلى مدار ساعة ونصف من الزمن قدمت فرقة "كوروشمنتي" التي تحضر لأول مرة للجزائر رقصات فلكلورية متنوعة تمثل 12 منطقة عبر المجر، وهذا بمناسبة ذكرى مرور 110 سنوات على زيارة الموسيقي المجري بيلا بارتوك للجزائر.

وتميز الحفل بالعديد من العروض الراقصة التي قدمها 18 راقصا وراقصة وبمساعدة ثلاثة موسيقيين، تجلى فيها بإبداع الفلكلور المجري من أغاني شعبية ورقصات شبابية متقنة وملابس تقليدية ملونة وآلات موسيقية.

وبدأت فرقة "كوروشمنتي"، التي تأسست بمدينة غيوماندر بإقليم بيكيش بجنوب شرق المجر، عروضها لأول مرة في 1967 لتمثل بعدها بلادها في العديد من التظاهرات الفنية عبر العالم وتحوز كذلك العديد من الجوائز.

وعرف هذا الحفل، المنظم بإشراف من وزارة الثقافة والفنون، حضور جمهور غفير بينهم سفير المجر بالجزائر وأعضاء من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالجزائر.

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فرقة "كوروشمنتي" المجرية تبدع بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:38     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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