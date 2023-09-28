اجتماع اللجنة الإفريقية للكنفيدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين بالجزائر العاصمة

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على انطلاق أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية الإفريقية للكنفيدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين الذي يجمع 15 شركة إفريقية لتسيير حقوق المؤلف تحت موضوع "الرقمنة من أجل مقاربة فعالة لمؤسسات التسيير الإفريقية".

ولدى إشرافها على انطلاق أشغال الاجتماع الجهوي السنوي للكونفدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين (27-29 سبتمبر بالجزائر العاصمة) الذي نظمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو", أكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع هو "إدراك بأهمية التعاون الإقليمي قصد وضع خارطة طريق مشتركة, وإن الرهانات الكبرى التي فرضت نفسها علينا تدعونا إلى المزيد من التنسيق خدمة للفنون في بلداننا, ولكل الفنانين الأفارقة الذين يحملون بدورهم مسؤولية الإشعاع الثقافي الإفريقي في كل العالم".

وقد أبرزت الوزيرة أهمية العمل على تشجيع التبادل الثقافي الفني بين كل الدول الإفريقية من خلال تسهيل تنقل الفنانين, والعمل على تنظيم الإقامات الإبداعية المشتركة, وذلك ما سيعزز الروابط الثقافية.

من جهة أخرى, أشادت الوزيرة بـ "الدور الكبير" للكونفدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين بصفتها منظمة دولية تعمل من أجل تسهيل سبل التعاون بين جمعيات إدارة الحقوق الجماعية و تشرف أساسا على حماية مصالح الفنانين والمبدعين محليا ودوليا, وهي مهمة إلى جانب ثقلها ونبلها تتطلب عناية فائقة فيما يتعلق بالتنسيق والمتابعة بين المؤسسات المختصة, ليصب هذا التعاون الدولي في مصلحة الإبداع والفنون.

بدوره، قال سامويل سونغاوا المدير الجهوي لمنطقة إفريقيا للكونفدرالية الدولية للمؤسسات المؤلفين والملحنين "سيزاك" أن هذا الاجتماع الحضوري في الجزائر هو الأول بعد انقطاع فرضته جائحة كورونا وتأثيرها على المبدعين مما يضعنا أمام تحديات كبرى تتعلق بحقوق المؤلف وتسيير المجموعات الإبداعية.

ويكتسي اجتماع الجزائر -يردف المتحدث- "أهمية كبرى لأنه يطرح قضايا تتعلق بوضع رؤية واستراتيجية ترمي إلى تفعيل منظمات التسيير وتطوير الهياكل الضرورية وتكييف التشريعات القارية مع تحديات الرقمنة والمنصات التي تستغل الأعمال الفنية عبر الأنترنت".

كما ناشد السيد سونغاوا باسم الكنفيدرالية الجزائر بأن "تأخذ زمام المبادرة لتنظيم اجتماع لوزراء الثقافة في القارة حتى تتمكن إفريقيا من صياغة موقف مشترك في مواجهة القضايا الرقمية التي تهم الأفارقة". ودعا أيضا إلى "تدعيم التبادل الثقافي والفني بين المبدعين الشباب في القارة" .