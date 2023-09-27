سطيف : جمعية الريحان تمتع الجمهور في إفتتاح فعاليات الأيام الوطنية للسماع و المديح الديني

سطيف - أمتعت مساء يوم الأربعاء جمعية الريحان لبلدية سطيف جمهور دار الثقافة هواري بومدين، بجملة من الأناشيد و المدائح الدينية في افتتاح الطبعة الأولى للأيام الوطنية للسماع و المديح الديني المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى المخلدة لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



و قدمت هذه الفرقة بطاقمها الشباني في جو روحاني بامتياز وصلات إنشادية في الطابع الملحون في مدح الرسول الكريم بعنوان "بدأت بذكر الحبيب" و "صلى الله على محمد" و كذا "من يطيق إن تجلى" نالت إعجاب الجمهور الذي أبدى تجاوبا كبيرا معها و ردد كلماتها مما أضفى جوا بهيجا على القاعة.



و واصلت الفرقة إبداعها الصوتي و تميزها دون توقف لمدة تفوق 40 دقيقة بأداء وصلة غنائية في طابع المألوف من تأليف أفراد ذات الفرقة تحمل عنوان "يا رسولا بالبهاء" امتزجت فيها الكلمة الهادفة مع رائحة البخور و ديكور ديني جذاب.



و قدمت من جهتها فرقتا كل من جمعية الأجيال الصاعدة من غرداية و منشد الشارقة ناصر ميروح من ولاية قسنطينة أناشيد و وصلات غنائية متعددة الطبوع و أخرى

تراثية جزائرية صفق لها الجمهور مطولا منها "مولاي صل و سلم" و "هذه ليلة مباركة" و "نور بهاك".



كما كان الجمهور في افتتاح هذه التظاهرة الثقافية المنظمة بمبادرة للجمعية الثقافية قارينيا لبلدية سطيف و التي ستدوم ثلاثة أي ام متتالية (27 -29 سبتمبر) على موعد مع قراءات شعرية في مدح الرسول الكريم للشاعر جمال الواحدي من سطيف و مداخلة دينية للأستاذ إدريس عبود بعنوان "رحمة النبي".



و ستتيح هذه التظاهرة الثقافية و الفنية التي حضر افتتاحها إطارات كل من المديرية المحلية للثقافة و الفنون و المجلس الشعبي البلدي, للجمهور الفرصة للاستمتاع و اكتشاف المواهب و إبداعات الشباب في هذا النوع من الفنون, حسب رئيسة جمعية قاردينيا, راضية عجيمي.



للإشارة، ستعرف هذه الأيام الإنشادية التي تحمل شعار "ولد الهدى فالكائنات ضياء" مشاركة 9 فرق إنشادية إضافة إلى شعراء من عديد ولايات الوطن هي سطيف و

قسنطينة و المسيلة و غرداية و الجزائر العاصمة و المدية و أدرار و جيجل.