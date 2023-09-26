المهرجان الدولي ال15 للشريط المرسوم بالجزائر: شخصية "مقيدش" ضيف الطبعة من 4 الى 8 اكتوبر

الجزائر- يشارك اكثر من 80 مؤلفا و ناشرا من عشرة بلدان في الطبعة ال15 من المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر, الذي سيستقبل من 4 الى 8 اكتوبر المقبل رسامين و رسامي الشريط المرسوم الجزائريين و الأجانب مع تسليط الضوء على الشخصية الشهيرة للحكاية الجزائرية "مقيدش", حسبما اكده اليوم الثلاثاء سليم براهيمي, محافظ المهرجان.

و اوضح محافظ المهرجان خلال لقاء مع الصحافة, ان الطبعة ال15 من المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر, الذي سينظم تحت شعار "طبعة الشباب", سيجري في اطار محاضرات و ورشات و معارض و عرض أفلام رسوم متحركة.

و ستستقبل هذه الطبعة علاوة على الجزائر ممثلة برسامي شريط مرسوم على غرار محفوظ عيدر و بن يوسف عباس كبير و احمد هارون, و كذلك رسام الشخصية الخيالية للشريط المرسوم الجزائري, "مقيدش", عديد رسامي الشريط المرسوم جاؤوا من الولايات المتحدة و اليابان و كندا و إيطاليا و فرنسا و من الكونغو.

كما اكد القائمون على التظاهرة, ان "هذه الطبعة ستوجه للشباب عبر عديد النشاطات و المخصصة للمراهقين و الأطفال" مع تنظيم ورشات بيداغوجية و فضاءات ترفيهية موجهة لهذه الفئة.

كما سيتسنى للزوار اكتشاف ابداعات فنانين جزائريين و اجانب حول الشريط المرسوم و المونغا اليابانية سيما عبر معرض و ورشات مخصصة للمهنيين.

كما سيتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات حول الشريط المرسوم ينشطها مهنيون في الفن ال9 الذين سيشاركون تجاربهم و خبراتهم مع الجمهور.

في هذا الصدد, سينشط الكاتب ياسمينة خضرة لقاء حول الجسر بين الرواية و الشريط المرسوم, مع تقديم اقتباسين لعملين من اعماله الأدبية الى الشريط المرسوم من بينهما "فصل الليل على النهار".

من جانبه سينشط كاتب السيناريو و مخرج افلام الرسوم المتحركة الياباني, سوناو كاتابوشي, محاضرة حول سينما الرسوم المتحركة, فيما سيقدم الرسام الكندي فريدريك انطوان, وضعية الشريط المرسوم في بلاده, اما فنانة الشريط المرسوم الامريكية, اليتا مارتيناز, رسامة البطل الخارق "الفهد الأسود", فستتطرق الى القصص المصورة.

كما سيتم بهذه المناسبة, تكريم رسام الشريط المرسوم الجزائري الراحل نجيب باربار, من خلال تنظيم معرض لأعماله.

وحدد سعر تذكرة دخول الجمهور للمهرجان ب400 دج للكبار, و 200 دج للأطفال, اما طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر, و فروعها فقد تم اعفاؤهم من حقوق الدخول, حسب ما أكده المنظمون.