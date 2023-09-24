تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي الجزائري-الإيراني محور محادثات بين وزيرة الثقافة والسفير الإيراني

الجزائر- استقبلت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر, محمد رضا بابائي, حيث أكد الطرفان على ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي بين البلدين, حسب بيان للوزارة.

وأكد الطرفان خصوصا على ضرورة تفعيل الاتفاق الثقافي الموقع بتاريخ 25 ديسمبر 2002 بين البلدين, وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال السينماتوغرافيا الموقعة في 2017, كما تم الاتفاق على التعاون في مجال حفظ المخطوطات ورقمنتها وفتح فرص التكوين في هذا المجال, وكذا اقتراح توأمة بين المكتبتين الوطنيتين بالبلدين.

وقدمت السيدة مولوجي, في هذا الإطار, حسب ما أوضحه البيان, مجموعة من الاقتراحات إلى السفير الإيراني تصب في إطار التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ارتقاء بالمجال الثقافي والفني كتنظيم أسبوع الفيلم الإيراني بالجزائر والعمل على تنظيم ندوات علمية وفكرية بين البلدين, وإنشاء لجنة مشتركة هدفها إعداد برنامج عمل ومتابعة مختلف مشاريع التعاون والتبادل.

ومن جهته, قدم السفير الإيراني لوزيرة الثقافة والفنون مجموعة من الاقتراحات من بينها إنشاء جناح جزائري بالمكتبة الوطنية الإيرانية, والعمل على نقل وتبادل الخبرات في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج المشترك, وكذا تنظيم أسبوع ثقافي في كلا البلدين.

وأكد السيد بابائي, في هذا السياق, مشاركة بلاده في الدورة 13 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة بتلمسان (18- 22 نوفمبر 2023), إضافة الى مشاركة إيران بشخصيات سينمائية "بارزة" في الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي (3- 9 نوفمبر 2023) وكذا الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي للسينما الجزائر (2- 10 ديسمبر 2023) بالجزائر العاصمة.