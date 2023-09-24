تيزي وزو: تنظيم صالون وطني للحلي التقليدية من 30 أكتوبر الى 5 نوفمبر المقبل

تيزي وزو - ستحتضن ولاية تيزي وزو صالونا وطنيا للحلي التقليدية ما بين 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين، وفق ما علم اليوم الأحد من المنظمين.

وبادرت الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف بتظيم هذه التظاهرة التي ستتواصل لمدة ستة أيام، على أن تكرس للترويج للحلي التقليدية الجزائرية بكل أنواعها، حسبما أوضحته ل/وأج المكلفة بالترويج على مستوى الغرفة، زاهية جنان.

وأضافت أن التسجيلات للمشاركة في هذا المعرض الذي سيقام بساحة الزيتونة لمدينة تيزي وزو، مفتوحة لكل تجار المجوهرات عبر الوطن، المدعوين للتقرب من غرفة الصناعة التقليدية و الحرف للاستفسار و التسجيل، وفقا للدعوة التي أطلقها المنظمون.

كما أكدت السيدة جنان أن هذا الصالون "سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات و التجارب بين الحرفيين من مختلف مناطق البلاد و كذا الترويج لمنتجاتهم ".

وستشكل هذه التظاهرة المنتظمة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، " فرصة لتسويق الحلي التقليدية"، وفق نفس المسؤولة.

وسيستمتع زوار هذا المعرض الوطني باكتشاف التنوع الكبير الذي يميز الحلي التقليدية لكل ولاية من ارض الوطن. فيما ستختتم التسجيلات يوم 15 أكتوبر، حسب السيدة زاهية جنان التي أفادت بتسجيل مشاركين من ولايات تيزي وزو و عنابة وسيدي بلعباس وباتنة والجزائر العاصمة.