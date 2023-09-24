مسرحية "نوستالجيا" في منافسة مهرجان بغداد الدولي للمسرح

الجزائر - تشارك مسرحية "نوستالجيا" (حنين) المنتجة حديثا من قبل تعاونية "مسرح النقطة" في المنافسة الرسمية للدورة الرابعة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح التي ستجري فعالياتها من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل, حسب ما علم لدى التعاونية.

وستكون تعاونية "مسرح النقطة" حاضرة في المنافسة الرسمية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح بمسرحية "نوستالجيا" من إخراج وسينوغرافيا لخضر منصوري ومساعدة عبد الله بهلول وذلك بعد تتويج الممثلة أسماء شيخ بجائزة افضل ممثلة مسرحية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المنعقد من 1 الى 8 سبتمبر بمصر.

وتمكنت التعاونية من تقديم "نوستالجيا", منذ عرضها الأول مطلع السنة الجارية, على عدة مسارح وطنية, وهي مستمدة عن نص الكاتب الفرنكو-روماني ماتيي فيسنيك وترجمها عبد الحميد هواس عن مسرحية "قصة دببة الباندا التي يرويها عازف الساكسفون الذي له خليلة بفرانكفورت", فيما يؤدي أدوارها الرئيسية الثنائي أسماء شيخ وفتحي مباركي مرفقين بطاقم تقني في التأليف الموسيقي أمين دهان وفي تصميم الإنارة مختار موفق.

وفي رصيد تعاونية "مسرح النقطة", التي تأسست سنة 1995 بوهران, العديد من الأعمال المسرحية التي تم عرضها في الجزائر وفي الخارج على غرار "قلعة الكرامة" (2013) و"مرة مرة" (2002) و"كانت ليلة" (1997) و"القناع" (1995).