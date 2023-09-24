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أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع الأدبي محور نقاش بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 08:27     الفئـة : ثقــافــة
أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع الأدبي محور نقاش بالجزائر

الجزائر - اجمع عديد الكتاب الجزائريين و الاوروبيين المجتمعين في الجزائر, على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الابداع الادبي, مؤكدين ان التمثيل الثقافي و التاريخي في المجال الادبي قد "يتأثر بتبعات استعمال مفرط لهذه الأداة".

و اكدت الروائية و القاصة الجزائرية, ياسمين جبال, خلال تنظيم اللقاءات الأورو-جزائرية ال14 للكتاب, ان التقدم التكنولوجي الذي "غزى" عالم الابداع "سيضر بتمثيل الثقافة الافريقية في الادب".

و في معرض تطرقها لتأثير الذكاء الاصطناعي على الابداع, دعت السيدة ياسمين جبال, الى تشجيع الكتاب المستقلين و الرسامين الذين "سيعانون من تداعيات" هذا الذكاء الاصطناعي.

من جانبه اعرب الكاتب الشاب, حمزة كودري, عن انشغاله من تمثيل الثقافة و التراث و الخيال المحلي في هذا الشكل من الادب الذي تديره الخوارزميات.

اما المترجمة الادبية البولندية, اغاتا كوزاك, فقد اشارت الى ان الكتاب و المبدعين لن يتخلوا عن ادب "عالي الجودة" يسائل الوجود الانساني, بل انها تخشى "من تهديد الربح السريع الذي سيتوفر للناشرين".

وقد استقبلت الطبعة ال14 من هذه القراءات التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالتعاون مع المصالح الثقافية للبلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الممثلين بالجزائر, ستة كتاب ناقشوا الموضوع الرئيسي الموسوم ب"الادب في مواجهة الذكاء الاصطناعي".  

و كانت طبعة 2021 من هذه التظاهرة, قد جمعت كتاب و شعراء من عديد البلدان من بينهم اليساندرا فاجيولي (إيطاليا) و ناتالي سكوروناك (بلجيكا) الى جانب كل من سعاد لبيز و لميس سعيدي و اكرم الكبير (الجزائر).

 

آخر تعديل على الأحد, 24 سبتمبر 2023 08:57
كلـمات مفتـاحيــة :
أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع الأدبي محور نقاش بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 08:27     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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