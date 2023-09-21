افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

الشلف - افتتحت اليوم الخميس بالشلف فعاليات تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف" بمشاركة عدة ولايات مع تسجيل إقبال لافت للجمهور المحلي، حسبما لوحظ.

وأوضحت مديرة المتحف الوطني العمومي "عبد المجيد مزيان" ،فايزة بن علال ، أن هذه التظاهرة الثقافية التي تحتضنها حديقة 11 ديسمبر 1960 وسط مدينة الشلف تسعى إلى نشر الثقافة المتحفية لدى سكان الشلف و انفتاح هذه المؤسسات الثقافية (أي المتاحف) على الجمهور بمختلف فئاته.

وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الطبعة الأولى من نوعها تأتي أيضا بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف ولايات الوطن المشاركة على غرار تلمسان، أدرار، الجزائر، تيبازة، سطيف، تبسة و المنيعة، وتعريف الجمهور على مكونات التراث المادي و اللامادي التي تزخر بها مناطق الوطن.

وتتضمن هذه التظاهرة تنظيم معارض للتعريف بالمتاحف الوطنية وما تحفظه من مقتنيات أثرية، تبرز تنوع التراث الثقافي المحلي الذي تزخر به الجزائر بشقيه المادي واللامادي، بالإضافة إلى مجموعة من الورشات البيداغوجية لفائدة الأطفال التي تتنوع بين ألعاب الذكاء، الصيانة و الترميم، الرسم و التلوين، و تصب كلها في إطار رفع قدرات الطفل المعرفية و ترسيخ ثقافة الحفاظ على التراث وتثمينه والتعامل مع الموجودات الأثرية عند فئة الأطفال، وفقا للسيدة بن علال.

وبدورهم، ثمن عدد من زوار حديقة 11 ديسمبر 1960، تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي سمحت لهم بالتعرف على تراث و تاريخ ليس فقط منطقة الشلف ولكن مختلف ولايات الوطن، حيث قال، عبورة قاسم، (أحد الزوار) أن هذا "النشاط ذو البعدين الثقافي و التاريخي مس مختلف فئات المجتمع و ساهم في تعريف الجمهور على جزء معتبر من تاريخ بلاده و عادات و تقاليد عدد من المناطق".

للإشارة، تتواصل فعاليات تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف" إلى غاية السبت المقبل، وفقا للمنظمين.