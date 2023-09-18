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المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة : تتويج الفيلم القصير "بنت حومتي"بجائزة الخلخال الذهبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 10:53     الفئـة : ثقــافــة
المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة : تتويج الفيلم القصير &quot;بنت حومتي&quot;بجائزة الخلخال الذهبي

سعيدة ـ توج الفيلم القصير " بنت حومتي" للمخرج عمار سي فضيل بجائزة " الخلخال الذهبي" لأحسن عرض سينمائي من بين الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة الذي اختتمت فعالياته يوم الأحد بالمسرح الجهوي "صراط بومدين" بسعيدة.

و يعتبر عمار سي فضيل كاتب سيناريو و مخرج قام بإنجاز عدة أعمال منها "أيام الرماد " الذي شارك به في مهرجان الفيلم العربي الدولي سنة 2013 بوهران و "دم الذئاب" سنة 2019.

وقد أشرف على حفل اختتام فعاليات المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة في طبعته السادسة المفتش العام للولاية السيد بادي نصر الدين.

و في هذا الاطار دعا المفتش العام الولاية في كلمته التي ألقاها بالمناسبة جميع الفاعلين في المجال الثقافي إلى ضرورة الاستثمار الفعلي في الجانب الثقافي والفني و العمل سويا لجعل ولاية سعيدة قطبا للفن والثقافة.

كما تم بالمناسبة تكريم كل من الفنانين اسمهان مفيدة عداس و سميرة براهمية و مروة بن ويس.

وقد استمتع الجمهور الحاضر في حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية بوصلات غنائية نشطتها الفنانة سميرة براهمية و عرض "وان مان شو" للفنانة المسرحية مفيدة اسمهان عداس.

و قد تميزت هذه التظاهرة الثقافية المنظمة على مدار خمسة أيام تحت شعار " خطوة بين الأدب و السينما" بمشاركة أزيد من 40 مخرجا و مخرجة و ناقدا سينمائيا و فنانين و شعراء و روائيين.

وعرف المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة المنظم تحت إشراف وزارة الثقافة و الفنون برنامجا متنوعا شمل عرض أفلام سينمائية طويلة و قصيرة بقاعة سينما "دنيا زاد" منها " اخواننا" للمخرج رشيد بوشارب و "حليم الرعد" للمخرج محمد بن عبد الله و "الملكة الأخيرة" داميان اونوري و "فلة" للمخرج عطية بلال.

و تم خلال هذا الحدث الثقافي المنظم من طرف محافظة المهرجان الثقافي لأدب و سينما المرأة بسعيدة تنظيم لقاءات أدبية بدار الثقافة نشطتها كل من الروائيات مليكة شيتور و جميلة رحال و نورة حمدي و الروائي الكبير واسيني لعرج.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 11:24
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المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة : تتويج الفيلم القصير "بنت حومتي"بجائزة الخلخال الذهبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 10:53     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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