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افتتاح الأسبوع الثقافي الأندونيسي في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 11:37     الفئـة : ثقــافــة
افتتاح الأسبوع الثقافي الأندونيسي في الجزائر

الجزائر - افتتح يوم السبت بالجزائر العاصمة الأسبوع الثقافي "إندونيسيا تلتقي بالجزائر" بمعرض للصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على التاريخ و الجوانب الثقافية المتعددة لـ "أكبر أرخبيل في العالم".

و أشرف على افتتاح الأسبوع الثقافي الإندونيسي الذي يتواصل إلى غاية 23 سبتمبر برواق " عزو للفن" بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية إندونيسيا، شالييف أكبر بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة ال78 لاستقلال إندونيسيا و الذكرى ال60 للصداقة الجزائرية الإندونيسية.

و قد أعرب السفير لدى تذكيره ب " عمق العلاقات الجزائرية-الاندونيسية" عن عزم بلده على العمل من أجل " تعزيز التبادلات الثقافية و العلمية بين البلدين".

و قد تضمن المعرض ورشات للطبخ الاندونيسي و سينماها وعروض "الباتيك" (تقنية الرسم على القماش مع ذوبان الشمع المسال) و فن التصوير الفوتوغرافي الذي يستعيد للزائر المواقع و المعالم التي يتميز بها الأرخبيل.

من جهة اخرى, تعتزم سينماتيك الجزائر عرض , نهاية الشهر الجاري فيلم "بويا حامكا", أحد أشهر الأفلام في إندونيسيا للمخرج فجر بوستومي الذي يحكي قصة أستاذ عالم و ناشط كبير من أجل استقلال إندونيسيا.

و في هذا المعرض, يمكن للزوار الاستمتاع بمختلف المعابد (شيفا و أولون دانو براتان في بالي) و الشواطئ (كيلينغ كينج نوسا بينيدا وأولواتو) و الأسطح ( ماجالينجكا و بانياويان في جاوة الغربية و حقول الأرز في تاجالالانج في بالي) و الجزر (كومودو, الواقعة شرق نوسا) و البحيرات (كليموتو فلوريس) و اخيرا الجانب الحضري المعاصر للعاصمة, جاكارتا.

كما يتميز الارخبيل بمسرح الظل و العرائس "واغانغ كوليت" الذي يعود تاريخه إلى الملاحم الهندوسية.

آخر تعديل على الأحد, 17 سبتمبر 2023 12:01
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افتتاح الأسبوع الثقافي الأندونيسي في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 11:37     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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