صالون الجزائر الدولي للكتاب: 1265 عارض والقارة الإفريقية ضيف شرف الطبعة الـ 26

الجزائر - ستعرف الطبعة ال26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي سيقام من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، مشاركة "قياسية ونوعية" من حيث عدد المشاركين، والذي قدر ب1265 عارض من 47 بلدا، منهم 283 عارض جزائري، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وأعلنت الوزارة في بيان ختامي للاجتماع التنسيقي لتحضير وضبط البرنامج الثقافي للطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، والذي ترأسته وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمسية يوم الاثنين، أن القارة الافريقية ستكون ضيف شرف الطبعة.

وبخصوص البرنامج الثقافي المرافق للصالون والذي يتمحور أساسا حول "الكتاب والرقمنة"، فقد تم تسجيل أربعين فعالية شملت لقاءات وندوات و منصات حول الآداب والثقافات مع أسماء وازنة وطنيا ودوليا، وذلك إلى جانب الاحتفاء بإفريقيا كضيف شرف من خلال الندوات المبرمجة على غرار "الثقافة الإفريقية وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين"، و"الالتزام في الأدب الإفريقي" و"المشترك الصوفي الجزائري الإفريقي".

كما يضم البرنامج الثقافي الاحتفاء بالذكرى العاشرة لرحيل نيلسون مانديلا بمشاركة نخبة من الكتاب الأفارقة، و تنظيم "ندوة دولية حول فكر مالك بن نبي في ذكرى وفاته الخمسين"، وذلك بالموازاة مع الندوات الأدبية والفكرية التي تعنى بالإبداع الجزائري على غرار "التجريب في الرواية"، و "الكتابة في ظل الفضاء الرقمي" و "التأثيث المعرفي في نصوص الأدباء الشباب"، و "راهن الشعر الجزائري"، وكذا تكريم وجوه أدبية مرموقة في المشهد الأدبي الجزائري.

وأسدت وزيرة الثقافة والفنون، حسب البيان، جملة من التوجيهات ذات الصلة بالجوانب التنظيمية، و عرجت على مناقشة وتقييم البرنامج الثقافي لإثرائه، حيث شددت على "ضرورة العناية بكل الجسور الثقافية والإبداعية المتصلة بالقارة (...) لتحقيق المستوى المطلوب من الإشعاع الثقافي الجزائري و امتداداته الإفريقية".