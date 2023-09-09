فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

و قد تحصلت المسرحية التي انتجتها "تعاونية مسرح النقطة" بوهران ومثلت الجزائر في المنافسة الرسمية لهذه التظاهرة الدولية على جائزة أفضل ممثلة للفنانة أسماء شيخ.
ويتقفى العمل المسرحي المتوج "نوستالجيا"، أجواء نفسية مكتظة تعج بمعنى الموت و الحياة برؤية تمازج بين سؤال فلسفي غائر و معنى الوجودية لرحلة الإنسان في هذا الكون.
تطرح "نوستالجيا" سؤال علاقتنا الهشة بالموت والحياة حيث اعتمد المخرج على المزج بين القالب الدرامي و التراجيدي كما اشتغل على توظيف موسيقى جميلة.
وقد نجح الثنائي الفني وهما الممثلين أسماء الشيخ و فتحي مباركي في تقمص روح النص. كما ساهم تقديم النص بلغة عربية فصحى في إعطائه شحنات من الجمال والمعنى.
للتذكير "مسرح النقطة" تعاونية مسرحية تأسست سنة 1995 بوهران, و لها العديد من الأعمال المسرحية التي قدمت في الجزائر وخارجها، ولعل أبرزها "قلعة الكرامة" (2013) و"القناع" (1995).