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فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : ثقــافــة
فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

الجزائر - توجت الممثلة الجزائرية أسماء شيخ، أمس الجمعة، بجائزة افضل ممثلة مسرحية في ختام الدورة ال30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المنعقد من 1 الى 8 سبتمبر بمصر ، عن دورها في مسرحية "نوستالجيا" للمخرج لخضر منصوري، حسبما اعلن عنه المنظمون.

و قد تحصلت المسرحية التي انتجتها "تعاونية مسرح النقطة" بوهران ومثلت الجزائر في المنافسة الرسمية لهذه التظاهرة الدولية على جائزة أفضل ممثلة للفنانة أسماء شيخ.

ويتقفى العمل المسرحي المتوج "نوستالجيا"، أجواء نفسية مكتظة تعج بمعنى الموت و الحياة برؤية تمازج بين سؤال فلسفي غائر و معنى الوجودية لرحلة الإنسان في هذا الكون.

تطرح "نوستالجيا" سؤال علاقتنا الهشة بالموت والحياة حيث اعتمد المخرج على المزج بين القالب الدرامي و التراجيدي كما اشتغل على توظيف موسيقى جميلة.

وقد نجح الثنائي الفني وهما الممثلين أسماء الشيخ و فتحي مباركي في تقمص روح النص. كما ساهم تقديم النص بلغة عربية فصحى في إعطائه شحنات من الجمال والمعنى.

للتذكير "مسرح النقطة" تعاونية مسرحية تأسست سنة 1995 بوهران, و لها العديد من الأعمال المسرحية التي قدمت في الجزائر وخارجها، ولعل أبرزها "قلعة الكرامة" (2013) و"القناع" (1995).

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 19:13
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فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:50     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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