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33 فيلما من الجزائر و 14 دولة مشاركة في الأيام السينماتوغرفية لبجاية

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 17:12     الفئـة : ثقــافــة
33 فيلما من الجزائر و 14 دولة مشاركة في الأيام السينماتوغرفية لبجاية

الجزائر - يشارك 33 فيلما من الجزائر و 14 دولة مشاركة، في فعاليات الطبعة ال18 من" اللقاءات السينماتوغرافية لبجاية" التي ستنظم من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري تحت شعار "السينما و المدينة" , حسبما أعلن عنه اليوم السبت منظمو هذه التظاهرة.

واوضح المدير الفني للقاءات السينمائية لبجاية , عبد الحكيم عبد الفتاح ,خلال استعراض برنامج الطبعة ال18 في ندوة صحفية بسينيماتيك الجزائر بحضور مدير المهرجان احسن كراوش , أنه "تم برمجة 33 فيلما منها 5 أفلام روائية طويلة, 18 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية , من بين 387 فيلما ترشح للمشاركة " لافتا أن "اغلب الأفلام المشاركة يعرض لأول مرة دوليا في الجزائر و بحضور اغلب مخرجيها ".

و يعرف هذا الحدث السينمائي الذي تحتضنه سينيماتيك بجاية، عروض أفلام تتمحور حول موضوع رئيسي وهو "السينما و المدينة"، من بلدان عديدة على غرار فلسطين، غينيا , البرازيل , ألمانيا ,ايطاليا, السويد, مصر , لبنان, فرنسا, بلجيكا, تونس , كندا, كما تدور حول مواضيع مختلفة كالبحر و الموسيقى و التراث , وفق ذات المصدر .

وأضاف ذات المتحدث أنه تم انتقاء أفلام قصيرة منها "فلندخل" لناصر بصالح , " تاسالول" للمخرجة إيمان صالح , "واحد ,زوج, ثلاثة " لإيدير حنيفي , "ديبوصولي" ليوسف منصور , "طفطافة و المقنين "لأمير بن صايفي, "نية" لإيمان عيادي , "الراي رايي" لوليد الشيخ , "اشكال" للمخرج التونسي يوسف الشابي.

كما سيتم بالمناسبة عرض أفلام روائية طويلة مثل "الأخيرة" للمخرجين داميان اونوري و عديلة بن ديمراد , "غناء حورية البحر" لأرزقي العربي , "بيرم" لكاميل كلافيل , إلى جانب عروض أفلام وثائقية ك "حارس العوالم" لليلى شيبي , " مياو" لعلية لويزة بلعمري , "قرصان الجبال" للمخرج الجزائري البرازيلي كريم عينوز.

من جهة ثانية , سيتم تنظيم لقاء يتناول موضوع "المدينة والسينما" بمشاركة مخرجين ومنتجين و نقاد سينمائيين و كذا المقهى السينمائي مع مخرجي الأفلام المشاركة وعشاق السينما إلى جانب تخصيص ورشة تكوينية بتأطير من المخرج كريم عينوز فضلا على تخصيص ورشات لكتابة السيناريو والإخراج والكاستينغ " مضيفا أنه سيتم تقديم "عروض افلام جوارية على مستوى القرى".

بدوره, أشار مدير اللقاءات السينمائية لبجاية و رئيس جمعية "بروجيكت هورت", احسن كراوش , إلى الظروف اللوجيستية التي ميزت تنظيم الطبعة ال18 للأيام السينمائية لبجاية التي تأتي بعد إنقطاع دام 3 سنوات مثمنا دعم مختلف الممولين من القطاع العمومي على غرار وزارة الثقافة ومؤسساتها و بعض المتعاملين الإقتصاديين المحليين الخواص ممن يدعمون تنظيم واستمرار هذه التظاهرة السينمائية, مضيفا أن "الميزانية المخصصة لتسيير اللقاءات تقدر بحوالي 8 ملايين دج".

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 17:21
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33 فيلما من الجزائر و 14 دولة مشاركة في الأيام السينماتوغرفية لبجاية
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 17:12     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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