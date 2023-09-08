افتتاح معرض "ميديتيرانيا - رؤى لبحر قديم ومعقد" بالجزائر العاصمة

الجزائر - افتتح أمس الخميس بالجزائر العاصمة معرض "ميديتيرانيا - رؤى لبحر قديم ومعقد"، الذي هو معرض متنقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعكس مدى قوة التعاون الفني بين الجزائر و ايطاليا.

ونظم هذا المعرض من طرف سفارة إيطاليا بالجزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون، حيث سيدوم الى غاية 13 أكتوبر بقصر الثقافة مفدي زكريا بالقبة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، إن هذا المعرض يشهد على "فترة تعاون قصوى بين الجزائر وإيطاليا".

ويهدف المعرض إلى سرد "قصة وجمال وشعوب وأساطير" هذا "البحر-القارة"، فضلا عن التوترات والمخاطر التي يواجهها حاليا.

تم تدشين هذا المشروع في بيروت (لبنان) من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي بالتنسيق مع العديد من الهيئات الفضائية الإيطالية والأوروبية، قبل ان يصل إلى الجزائر كمرحلة ثانية من رحلته في البحر الأبيض المتوسط، حيث يشمل عدة محطات في عواصم مختلفة على الضفتين.

كما يقدم المعرض معلومات للزائر حول البحر الأبيض المتوسط الذي يضم 512 مليون نسمة، حيث يعيش 70 بالمئة منهم في المناطق الحضرية و 584 مدينة ساحلية.