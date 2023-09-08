وان مان شو "العقدة والمنشار" يعرض بمسرح الجزائر الوسطى

الجزائر - احتضن مسرح بلدية الجزائر الوسطى، سهرة الخميس، عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "العقدة والمنشار" في نوع وان مان شو والمنتج من قبل تعاونية فن المسرح، تطرقت إلى موضوع الهجرة غير الشرعية وتبعاتها وتقربت من افكار الشباب الذين يسعون الى هذه المغامرة الخطيرة.

وتم تقديم مسرحية "العقدة والمنشار" على مسرح الجزائر الوسطى، المنتجة حديثا بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من تأليف سيد علي بوشافع وأداء الممثل زكي خان بينما صمم العرض جمال قرمي، وهي عبارة عن عرض في نوع وان مان شو الذي يغلب عليه الأداء الكوميدي الساخر والذي ينقل في طياته قصة شاب يتخبط بين الرغبة في خوض مغامرة الهجرة وبين واقع يصدمه لتجارب مريرة وشبكة من المستغلين الذين يدفعون بالشباب إلى مجازفة خطيرة غير مضمونة نتائجها.

وبخطاب واقعي يدخل الممثل منذ بداية العرض في خيالات يتأرجح بها بين أدواره وأطيافه التي تسكنه وفوق الخشبة غير مكتظة تبدأ حكاية زكي الممثل المثقل بهموم الحياة والغارق في مشاكل مهنية ثم تظهر تدريجيا شخوص اخرى من محيطه قد تشبهه او تشبه أحدا من معارفه، فهو تارة زكي خان و تارة اخرى "حريقوس" الذي تفيض جعبته بأحاديث ممزوجة بين حلاوة الحلم ومرارة الواقع، يتكلم عن الهجرة والسفر وبلدان و عواصم وثقافات تزين خياله قبل أن يدخل في هستيريا من الضحك والبكاء أمام حقيقة الاشياء.

تميز الممثل (زكي خان) بخفة الحركة فوق الخشبة وطاقة انعكست على أدائه الفني امتزجت بخفة دم حاول بها التأثير على الخشبة وإشراك الجمهور في أسئلته الوجودية و مطالبتهم بالتفاعل معه في بعض المقاطع التي تشبه فسحة ترفيهية فأزاح الفاصل بينهم خاصة عند بث بعض المقاطع الغنائية التي انسجمت مع اللحظة الدرامية.