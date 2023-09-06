تتويج الشاعرة آسيا أحمد عبد اللاوي بالجائزة الأردنية "عبد الحميد شومان لأدب الطفل"

وأعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان ومقرها الأردن في بيان نشر على موقعها لإلكتروني مساء أمس الثلاثاء عن أسماء الفائزين الثلاث بجائزتها لأدب الطفل لهذه الدورة التي ترشح لها 492 مبدعا من 17 دولة عربية و اجنبية واختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة".

وفازت الشاعرة آسيا أحمد عبد اللاوي من الجزائر بالمرتبة الأولى للجائزة في دورتها ال 17 ،عن مجموعة قصائدها الموسومة "همس الكائنات"، فيما حاز المرتبة الثانية الشاعر محمد باقر جميل الحسين من العراق ، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا.

وبخصوص الشاعرة آسيا أحمد عبد اللاوي فهي متحصلة على شهادة الماجستير في تعليم اللغة الفرنسية و شاعرة غنائية وكاتبة في أدب الطفل لها عشرات الأغاني للأطفال باللغة العربية ولها كتابان للأطفال في مجال القصة.

للتذكير، تعمل مؤسسة عبد الحميد شومان الأردنية على تنظيم الجائزة التي تمنح سنويا للأدباء في العالم العربي والعالم في مجالات القصة، الشعر، الرواية ،النص المسرحي للأطفال و ذلك إلى جانب جائزة لمعلمي العلوم، و جائزة للباحثين العرب.