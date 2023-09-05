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الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 17:53     الفئـة : ثقــافــة
الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري

الجزائر - تنظم الدورة السادسة من المهرجان الثقافي الوطني لأدب و سينما المرأة بولاية سعيدة من 13 الى 17 سبتمبر الجاري ، حسبما جاء في بيان لمحافظة المهرجان.

ويقترح برنامج هذه الفعاليات الثقافية ، عدة أنشطة تجمع بين الأدب و السينما حيث سيكون الجمهور على موعد مع لقاءات ادبية وشعرية خلال الفترات الصباحية بدار الثقافة "مصطفى خلف" من تنشيط أدباء و روائيين على غرار واسيني لعرج ، مليكة شيتور داودي و جميلة رحال ، نورة حمدي ، حنان بوخلالة وخولة حواسنية إلى جانب مائدة مستديرة من تنشيط الكاتب ياسمينة خضرة و المخرج رشيد بوشارب بعنوان "من الرواية الى الصورة أي نوع من الاقتباس".

وستخصص الفترات المسائية للمهرجان للعروض السينمائية على مستوى قاعة سينما "دينيا زاد" وبحضور المخرجين و الممثلين ، و من بين الاعمال البرمجة الفيلم الروائي الطويل "إخواننا" للمخرج رشيد بوشارب ، "الملكة الاخيرة" للمخرجين داميان اونوري و عديلة بن ديمراد و الفيلم الوثائقي "الزيتونة المتوحشة" للمخرج كمال عزوز ، فيلم "حليم الرعد" للمخرج محمد بن عبد الله ، "لابيرسوس روج" للمخرج بلقاسم حجاج و "ألوان في الأيادي" للمخرجة نورة حمدي.

وستعرف هذه الدورة من المهرجان التي تفتح المنافسة على جائزة "الخلخال الذهبي" عرض أفلام قصيرة ضمنها "قلب اللوز القديم" للمخرجة إيمان عيادي "فتاة حيي" للمخرج عمار سي فضيل ، "فلة" للمخرج عطية بلال ، "وانس اب اون اتايم" للمخرج احمد رقاد ، "عالم الوهم" للمخرجة لينا عزوز و "حرة" للمخرج حمادي عبد القادر.

وستشهد هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة العديد من الوجوه الفنية والسينمائية أيضا تنظيم ورشة تدريبية في مجال كتابة السيناريو لفائدة المهتمين بعالم السينما و الكتابة والتي ستديرها كاتبة السيناريو سارة برتيمة.

وسيعرف حفل الافتتاح تكريم خاص للروائية عائشة بوعباسي و الفنانة المسرحية ليندة سلام فيما سيعرف الاختتام تقديم مونولوغ للفنانة مفيدة عداس و حفل موسيقي من تنشيط الفنانة سميرة براهمية .

الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري

الجزائر - تنظم الدورة السادسة من المهرجان الثقافي الوطني لأدب و سينما المرأة بولاية سعيدة من 13 الى 17 سبتمبر الجاري ، حسبما جاء في بيان لمحافظة المهرجان.

ويقترح برنامج هذه الفعاليات الثقافية ، عدة أنشطة تجمع بين الأدب و السينما حيث سيكون الجمهور على موعد مع لقاءات ادبية وشعرية خلال الفترات الصباحية بدار الثقافة "مصطفى خلف" من تنشيط أدباء و روائيين على غرار واسيني لعرج ، مليكة شيتور داودي و جميلة رحال ، نورة حمدي ، حنان بوخلالة وخولة حواسنية إلى جانب مائدة مستديرة من تنشيط الكاتب ياسمينة خضرة و المخرج رشيد بوشارب بعنوان "من الرواية الى الصورة أي نوع من الاقتباس".

وستخصص الفترات المسائية للمهرجان للعروض السينمائية على مستوى قاعة سينما "دينيا زاد" وبحضور المخرجين و الممثلين ، و من بين الاعمال البرمجة الفيلم الروائي الطويل "إخواننا" للمخرج رشيد بوشارب ، "الملكة الاخيرة" للمخرجين داميان اونوري و عديلة بن ديمراد و الفيلم الوثائقي "الزيتونة المتوحشة" للمخرج كمال عزوز ، فيلم "حليم الرعد" للمخرج محمد بن عبد الله ، "لابيرسوس روج" للمخرج بلقاسم حجاج و "ألوان في الأيادي" للمخرجة نورة حمدي.

وستعرف هذه الدورة من المهرجان التي تفتح المنافسة على جائزة "الخلخال الذهبي" عرض أفلام قصيرة ضمنها "قلب اللوز القديم" للمخرجة إيمان عيادي "فتاة حيي" للمخرج عمار سي فضيل ، "فلة" للمخرج عطية بلال ، "وانس اب اون اتايم" للمخرج احمد رقاد ، "عالم الوهم" للمخرجة لينا عزوز و "حرة" للمخرج حمادي عبد القادر.

وستشهد هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة العديد من الوجوه الفنية والسينمائية أيضا تنظيم ورشة تدريبية في مجال كتابة السيناريو لفائدة المهتمين بعالم السينما و الكتابة والتي ستديرها كاتبة السيناريو سارة برتيمة.

وسيعرف حفل الافتتاح تكريم خاص للروائية عائشة بوعباسي و الفنانة المسرحية ليندة سلام فيما سيعرف الاختتام تقديم مونولوغ للفنانة مفيدة عداس و حفل موسيقي من تنشيط الفنانة سميرة براهمية .

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 17:53     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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