وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية

وأوضح البيان أن عملية تسليم شهادات تأهيل مهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية "تهدف إلى توفير المرافقة والدعم لمشاريع تخص ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية وفقا للتشريع المعمول به لا سيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي".
وتمنح صفة المهندس المعماري المؤهل في المعالم والمواقع المحمية للمهندسين المعمارين الحائزين على شهادة جامعية لما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها والذين يثبتون خبرة مهنية في هذا المجال.
ويعمل المهندسون المعماريون المؤهلون -وفق المصدر- كمدراء مشاريع في العمليات التي تعنى بإدارة مشاريع الممتلكات الثقافية المحمية، حيث تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى تكوين شبكة من المهندسين المؤهلين في المجال بغية حماية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، علما أنها اطلقت العديد من مشاريع ترميم وإعادة تأهيل بنايات قديمة ومعالم تاريخية ودينية كالمساجد والأضرحة والقصور والقصبات والقلاع.