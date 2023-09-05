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وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 15:12     الفئـة : ثقــافــة
وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء على مراسم تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لهذه الفئة من المهندسين 116 مهندسا مؤهلا موزعين عبر 24 ولاية من ولايات الوطن،حسبما أفاد به بيان وزارة الثقافة.

وأوضح البيان أن عملية تسليم شهادات تأهيل مهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية "تهدف إلى توفير المرافقة والدعم لمشاريع تخص ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية وفقا للتشريع المعمول به لا سيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي".

وتمنح صفة المهندس المعماري المؤهل في المعالم والمواقع المحمية للمهندسين المعمارين الحائزين على شهادة جامعية لما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها والذين يثبتون خبرة مهنية في هذا المجال.

ويعمل المهندسون المعماريون المؤهلون -وفق المصدر- كمدراء مشاريع في العمليات التي تعنى بإدارة مشاريع الممتلكات الثقافية المحمية، حيث تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى تكوين شبكة من المهندسين المؤهلين في المجال بغية حماية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، علما أنها اطلقت العديد من مشاريع ترميم وإعادة تأهيل بنايات قديمة ومعالم تاريخية ودينية كالمساجد والأضرحة والقصور والقصبات والقلاع.

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وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 15:12     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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