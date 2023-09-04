أدرار: أزيد من 20 مشاركا في دورة تكوينية حول فنون الأداء والعرض المسرحي

وتهدف الدورة التي تنظم بمبادرة من جمعية القصر الثقافية للمسرح و الفنون الشعبية بإشراف مديرية الثقافة والفنون و دار الثقافة شيباني محمد إلى المساهمة في توفير تكوين متخصص لهواة المسرح باعتباره الخطوة الأولى نحو الإحترافية والإبداع سيما في الدراما و السينوغرافيا و النص و الإضاءة و التمثيل بما يساهم في تدعيم فن الركح بممثلين لتفعيل المشهد الثقافي المحلي ، حسبما أشار إليه المنظمون.
ويستفيد المشاركون ضمن هذه التظاهرة التكوينية التي تدوم أسبوعا كاملا من ورشات تكوينية يؤطرها مختصون في مختلف مجالات الأداء و العرض المسرحي، مثلما أوضح رئيس جمعية القصر الثقافية للمسرح و الفنون الشعبية والمخرج المسرحي، رواحي عبد القادر.
وفي هذا الجانب برمجت ثلاث ورشات تشمل الأداء المسرحي و الكتابة الدرامية و السينوغرافيا، حيث شهد حفل الإفتتاح تقديم عرض شرفي لأول عمل مسرحي تنجزه الجمعية بعنوان "إقتباس" في حين سيتم تقديم عرض شرفي آخر لمونودراما بعنوان "مريم" خلال هذه الفعالية الثقافية، مثلما أضاف المتحدث.