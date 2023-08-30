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مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: اختيار حوالي 60 فيلما للمنافسة على الجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 08:31     الفئـة : ثقــافــة
مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: اختيار حوالي 60 فيلما للمنافسة على الجائزة الكبرى &quot;الغزالة الذهبية&quot;

الجزائر - أعلنت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في بيان لها أن اللجنة الفنية تشرف على اختيار حوالي 60 فيلما للمشاركة في مختلف أقسام المسابقات الرسمية للطبعة الرابعة للمهرجان المزمع تنظيمها من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي (عنابة) و ذلك للتنافس على الجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية".

وفي هذا الإطار أوضح البيان أن "اللجنة الفنية تشرف على اختيار حوالي 60 فيلما تم إصدارها بين 2022-2023، ستشارك في مختلف أقسام المسابقات الرسمية للمهرجان (فيلم روائي طويل وفيلم قصير ووثائقي)، تتنافس على جائزة الغزالة الذهبية و هو الاسم الجديد للجائزة الكبرى.

وأشار ذات البيان أنه "منذ فتح أبواب التسجيل يوم 15 يونيو المنصرم وصل عدد الأفلام التي سجلت في الموقع أكثر من 2000 فيلم".

كما أفاد ذات المصدر أن المهرجان سيخصص دورة تدريبية كبيرة من خلال مختلف المحاضرات حول المهن السينمائية لصالح الهواة والمحترفين في الفن السابع و ذلك بالشراكة مع المعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري ببرج الكيفان و الجمعيات الثقافية".

كما أكد ذات المصدر أن الفريق الجديد للمهرجان "يطمح لاعطاء مظهر جديد ورؤية جديدة يمكنها مواجهة تحديات السينما على نطاق عالمي لا سيما من خلال فتح نقاش مع السينمائيين والمنتجين الدوليين حول الإنشغالات الحالية للسينما.

للتذكير، يشكل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة الذي ينظم بعد غياب دام 5 سنوات حدثا ثقافيا وفنيا مميزا في مجال الفن السابع، حيث تعرض أبرز الأفلام السينمائية الخاصة بحوض البحر الأبيض المتوسط، كما يعد موعدا فنيا وتكوينيا لعشاق السينما.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 14:49
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مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: اختيار حوالي 60 فيلما للمنافسة على الجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 08:31     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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