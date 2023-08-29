خبيران من مؤسسة أمريكية مختصة في الآثار يعاينان وضعية الضريح الملكي امدغاسن

إعادة فتح منصة بروغرس للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة -

الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في ايكواس في اطار ترقية مبادرة رئيس الجمهورية -

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية -

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية -

تأمين فلاحي: الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحقق نموا ب3% في سنة 2022 -

توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بالعاصمة -

تمديد فترة التسجيلات في المسابقة الخاصة بالالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي -

الكيان الصهيوني يلجأ للعنف لكسب المزيد من الوقت لاستكمال مخططاته العنصرية -

رئيس الجمهورية يعزي نظيره الجنوب افريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ -

حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

أمطار رعدية مرتقبة في بعض الولايات الشرقية اليوم الخميس -

الفنان تاكفاريناس يختتم فعاليات المهرجان الدولي السادس الصيف الموسيقي -

صدور القانون العضوي للإعلام بالجريدة الرسمية -

دعوة المستثمرين الخواص لمضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية لتقليص فاتورة الاستيراد -

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: لجنة الانتخابات تمدد الآجال استثنائيا لنفس المترشحين إلى غاية ال5 سبتمبر -

عون يؤكد على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال -

ادانة صحراوية لصمت المجتمع الدولي إزاء ما يقع من إبادة وجرائم ضد الصحراويين -

قطاع التكوين المهني يسعى الى تكوين يد عاملة مؤهلة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني -

وزارة الثقافة : إصدار 16 ألف نسخة من أهم عناوين الأدب و الفكر الجزائري بلغة البراي -