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معسكر: اختتام فعاليات الطبعة العاشرة لأيام الفن القناوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 08:45     الفئـة : ثقــافــة
معسكر: اختتام فعاليات الطبعة العاشرة لأيام الفن القناوي

معسكر - اختتمت يوم الاثنين بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر فعاليات الطبعة العاشرة لأيام الفن القناوي التي أقيمت تحت شعار "الديوان..فن جزائري أصيل".

وتميزت السهرة الختامية لهذه التظاهرة الثقافية بإقامة حفل من تنشيط فرقتي "سيدي بلال" لمعسكر و"البلالية" للمحمدية واللتان أمتعتا الجمهور بأغاني تراثية في الطابع القناوي على غرار "يا كريم الكراما" و"أهل زماني" و"سولت".

وأشار مدير دار الثقافة لمعسكر سيد أحمد صغيري في تصريح لوأج الى أن الطبعة العاشرة من هذه التظاهرة قد حققت "نجاحا باهرا" بالنظر للحضور الملفت للجمهور الذي تشكل معظمه من فئة الشباب فضلا على تألق الفرق المشاركة .

وأبرز ذات المتحدث بأن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه التظاهرة هو تعريف الجمهور المحلي بالطابع الغنائي الموسيقي القناوي واكتشاف مواهب شابة جديدة في هذا المجال الفني التراثي.

وللإشارة شارك في إحياء سهرات أيام الفن القناوي المنظمة طيلة ثلاثة أيام بمبادرة من دار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر سبعة فرق هي "عين السلطان بابا علي" و"الراشدية رجال قناوة" و"سيدي بلال" لبلدية معسكر و"نجوم الليل"  لسيق و"البلالية" و"سيدي بلال" لبلدية المحمدية و"شبان قناوة" من الجزائر العاصمة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أوت 2023 18:40
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معسكر: اختتام فعاليات الطبعة العاشرة لأيام الفن القناوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 08:45     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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