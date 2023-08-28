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مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة: سهرة ثانية جمعت بين العصري والفلكلوري

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 10:27     الفئـة : ثقــافــة
مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة: سهرة ثانية جمعت بين العصري والفلكلوري

خنشلة -  جمعت السهرة الثانية من الطبعة ال11 للمهرجان المحلي الثقافي للموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة بين الطابعين الفلكلوري والغناء العصري الشاوي.

وقد تميزت سهرة الأحد إلى الاثنين بحضور لافت للعائلات إلى جانب الشباب بمسرح الهواء الطلق "زوليخة لواج" بعاصمة الولاية، حيث لم يتوقف الجمهور عن ترديد كلمات أغاني الفنانين الذين تداولوا على الركح وأبدعوا في أداء أغاني شاوية بطابعيها العصري والفلكلوري.

وقد أبدعت في مستهل الحفل فرقة ''الرحابة'' لجمعية إحياء الثقافة الأوراسية من خنشلة في أداء عديد الأغاني والمقاطع الفلكلورية التي رقص وصفق لها مطولا الحضور لتصنع بذلك فرجة حقيقية وبهجة.

كما تجاوب الجمهور بشكل لافت وخاصة الشباب مع المقطوعات التي أداها الفنان حمودي جغلال الذي أدى "لهوا وذرار" (هواء الجبل) و"نوارة".

كما تألق فنانون آخرون تجاوب معهم الجمهور على غرار عادل بلادح الذي أدى أغنيتي "خاتم صبعي" و"جلابة" وحليم شيبة بأغنيتي "عاقب على الحارة" و"أكّر انوقير" (استعد لننطلق).

وكانت ذروة تجاوب الجمهور مع الفنان يحيى الخنشلي وذلك بالرقص والغناء على أضواء الهواتف النقالة التي صنعت أجواء مميزة بمسرح الهواء الطلق.

وتتواصل سهرة اليوم الاثنين فعاليات الطبعة ال11 للمهرجان المحلي الثقافي للأغنية الشاوية مع الفنانين عادل الشاوي وعادل بديار وبن عربية بشير وجمعيتي "بوعلوان" للرحابة و "البهجة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أوت 2023 13:15
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مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة: سهرة ثانية جمعت بين العصري والفلكلوري
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 10:27     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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