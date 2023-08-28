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أيام الفن القناوي بمعسكر: فرق تبهر الجمهور بموسيقى القناوي والديوان

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 08:47     الفئـة : ثقــافــة
أيام الفن القناوي بمعسكر: فرق تبهر الجمهور بموسيقى القناوي والديوان

معسكر  - كانت فرق موسيقى القناوي والديوان في الموعد سهرة اليوم الأحد بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر والتي أبهرت الجمهور الحاضر وذلك في إطار الطبعة العاشرة لأيام الفن القناوي الذي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بذات المؤسسة الثقافية.

واهتز خلال هذا الحفل مسرح المؤسسة الثقافية المذكورة على وقع نغمات الموسيقى القناوية والديوان العريق التي أجادت في عزفها فرق "سيدي بلال" للمحمدية و"الراشدية رجال قناوة" لمعسكر و"شباب قناورة" للجزائر العاصمة.

وقد تفاعل الجمهور المتكون لاسيما من شباب مولوع بهذا النوع من الموسيقى التي يشتهر بها خاصة جنوب البلاد والتي رقص على نغماتها طيلة السهرة.

وحيا الشباب الذين اقتربت منهم "وأج" بعد انتهاء هذا الحفل مبادرة تنظيم أيام الفن القناوي التي تمثل بالنسبة لهم "مناسبة لاكتشاف هذا الطابع الغنائي لاسيما نغمات آلة "القمبري العريقة".

وللإشارة ينتظر أن تختتم الطبعة العاشرة من أيام الفن القناوي المنظمة بمبادرة من دار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر سهرة غد الاثنين بإقامة حفل سينشط من طرف فرقتي "سيدي بلال" لبلدية معسكر و"البلالية" للمحمدية.

ويهدف المنظمون من خلال هذه التظاهرة التي تأتي تحت شعار "الديوان...فن جزائري أصيل" لاكتشاف أصوات واعدة في الطابع القناوي وأغاني الديوان فضلا على تعزيز الجهود الرامية للمحافظة على هذا الطابع الغنائي التراثي بالمنطقة وتعريف الجمهور المحلي بهذا الطابع الغنائي، استنادا إلى نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أوت 2023 13:10
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أيام الفن القناوي بمعسكر: فرق تبهر الجمهور بموسيقى القناوي والديوان
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 08:47     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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