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تقديم النسخة المترجمة للعربية لكتاب "أوراس النمامشة..شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد"

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أوت 2023 18:09     الفئـة : ثقــافــة
تقديم النسخة المترجمة للعربية لكتاب &quot;أوراس النمامشة..شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد&quot;

باتنة - تم اليوم الأحد على هامش فعاليات تظاهرة سوق عيد الخريف ببلدية تكوت بولاية باتنة تقديم وبيع بالإهداء لكتاب "أوراس النمامشة..شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد" في نسخته المترجمة للعربية الصادرة عن دار "الشهاب" لمؤلفه منصف جنادي.

ويتضمن الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في أكتوبر 2021 وهو باكورة أعمال الكاتب شهادات عن الثورة التحريرية والمنطقة الأولى التاريخية "أوراس النمامشة" لمجاهدين كانوا رفقاء ومقربين من الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وجرت الجلسة بالمقر القديم لبلدية تكوت بحضور مثقفين ومجاهدين ومهتمين بتاريخ الثورة التحريرية إلى جانب شباب وضيوف في زيارة للمنطقة بمناسبة تظاهرة عيد الخريف السنوية التي انطلقت مساء أمس السبت وتستمر لغاية 30 أغسطس.

ولم يخف مؤلف الكتاب الذي كان رئيسا لدائرة تكوت في بداية التسعينيات ارتباطه المعنوي الوثيق بهده المنطقة من الأوراس, مؤكدا بأن فكرة الكتاب جاءت آنذاك من خلال احتكاكه الذي استمر لسنوات ببعض المجاهدين الذين كانوا مقربين من الشهيد مصطفى بن بولعيد من بينهم أمينه, الرائد مصطفى بوستة والمجاهدين الراحلين امحمد حابة وعلي غقالي.

وذكر المتحدث أن الشهادات تم جمعها طيلة سنوات من مجاهدي الرعيل الأول للثورة التحريرية الذين كان يلتقي بأغلبهم في اجتماعات  بمنزل المجاهد المتوفي مصطفى بوستة بأعالي شناورة ببلدية تكوت أو الذين عاش معهم عن قرب بحكم وظيفته الإدارية بالدائرة وينحدرون من المنطقة التاريخية الأولى على غرار كيمل وآريس وغسيرة و إيشمول و إينوغيسن وحتى يابوس ولمصارة بولاية خنشلة.

وتضمن اليوم الثاني من تظاهرة سوق عيد الخريف بتكوت التي تنظمها الجمعية الثقافية "إذلس تامزغا" بالتنسيق مع بلدية تكوت إلقاء محاضرات منها "العمارة المحلية بمنطقة الأوراس تكوت نموذجا" إلى جانب زيارات موجهة للدشرة القديمة بهذه الجماعة المحلية وبساتينها وبعض معالمها الأثرية والطبيعية.

كما تقام بالمناسبة معارض بالموازاة مع فعاليات السوق الذي يشارك فيه منتجون من باتنة وبعض الولايات خاصة المجاورة.

آخر تعديل على الأحد, 27 أوت 2023 18:38
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تقديم النسخة المترجمة للعربية لكتاب "أوراس النمامشة..شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد"
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أوت 2023 18:09     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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