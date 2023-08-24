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معسكر: الطبعة العاشرة من أيام الفن القناوي بدءا من السبت المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 12:46     الفئـة : ثقــافــة

معسكر ـ ستنظم الطبعة العاشرة من أيام الفن القناوي ابتداء من السبت المقبل بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر وهذا تحت شعار "الديوان...فن جزائري أصيل", حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمين.

وسيشارك في هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة سبع فرق هي : "عين السلطان بابا علي" و"الراشدية رجال قناوة" و"سيدي بلال" لبلدية معسكر و"نجوم الليل" لسيق و"البلالية" و"سيدي بلال" لبلدية المحمدية و"شبان قناوة" من الجزائر العاصمة.

وستحيي هذه الفرق على مدار ثلاثة أيام سهرات غنائية في الطابع القناوي وكذا تقديم أغاني الديوان التي تشتهر بها ولاية معسكر.

كما برمجت بالمناسبة أيضا معارض تخص الألبسة التقليدية التي يرتديها أعضاء فرق القناوة وكذا أدوات ومستلزمات خاصة بهذا الفن إلى جانب محاضرة بعنوان "أهل الديوان بين الماضي والحاضر", سينشطها مختص في الغناء القناوي, وفق نفس المصدر.

ويهدف تنظيم هذه التظاهرة اكتشاف أصوات واعدة في الطابع القناوي وأغاني الديوان فضلا على تعزيز الجهود الرامية للمحافظة على هذا الطابع الغنائي التراثي بالمنطقة, إستنادا للمنظمين.

كما تندرج هذه الفعاليات في إطار البرنامج السنوي المسطر من قبل دار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر والمتضمن كذلك العديد من التظاهرات الثقافية والفنية التي تعنى بعدة فنون على غرار المسرح والغناء والفن التشكيلي.

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معسكر: الطبعة العاشرة من أيام الفن القناوي بدءا من السبت المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 12:46     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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