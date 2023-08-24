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مهرجان الصيف الموسيقي: مغني الراب فلين يمتع جمهور مسرح الكازيف

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 11:53     الفئـة : ثقــافــة
مهرجان الصيف الموسيقي: مغني الراب فلين يمتع جمهور مسرح الكازيف

الجزائر- أمتع مغني الراب الجزائري فلين جمهور مسرح الكازيف بالعاصمة في إطار عرض مميز إنتظره عشاقه الذين تنقلوا إلى المسرح بأعداد كبيرة.

و جاءت مشاركة مغني الراب فلين في إطار المهرجان الدولي ال6 "الصيف الموسيقي" حيث كان في مستوى تطلعات الحضور الغفير الذي انتظر ظهوره حتى وقت متأخر من الليل.

و من بين الأغاني التي رددها معه الجمهور "مشات ليام" و"فاست لايف" (الحياة السريعة) و"كالم" (هادئ) و"ليام" و"شايف شحال".

و خلال افتتاح السهرة الثانية لهذا المهرجان, اكتشف الجمهور أيضا بحفاوة كبيرة العرض الأخير لسميرة براهمية, المستوحى من الموسيقى الجزائرية والجاز وموسيقى العالم والمتجذر في موسيقى الراي بمقطوعات على غرار "مانيش منا".

و كانت لهذا المهرجان أيضا محطة في عالم موسيقى الديوان من خلال أداء فرقة "بانيا" بقيادة حفيظ البيداري على وقع الغيتار وطقم الطبول وغيتار البيس.

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و قدمت هذه الفرقة رفقة يوسف بوكلة وخليف ميزي علاوة لجمهور مسرح الكازيف باقة من موسيقى الديوان حيث مزجت بين موسيقى الريغي والروك والبوب بترتيبات مختلفة.

و بنفس روح الدمج، تستكشف الفرقة كذلك موسيقى منطقة توات قورارة بحثا عن التناغم والانفتاح الموسيقي.

و تتواصل فعاليات المهرجان الدولي "الصيف الموسيقي" إلى غاية 30 أغسطس الجاري بمسرح الكازيف بمشاركة فرقة الراي "البسطة" و تاكفاريناس إضافة إلى تكريم مطربي الراي مثل الإخوة زرقي والشيخة ريميتي من أداء المغني جمال رفاس وفرقة "الوريثات".

و تشارك أيضا في هذه التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام فرقة " ذو روومورز" من إيطاليا والعازف على آلة الغيتار السينغالي ماغو سامب والبرازيلية سيمون مورينو والفنان التونسي فريد ايكسترانخيرو.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 11:59
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مهرجان الصيف الموسيقي: مغني الراب فلين يمتع جمهور مسرح الكازيف
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 11:53     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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