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وهران: الطبعة الأولى لتظاهرة "ليالي الموسيقى" تستقطب جمهورا غفيرا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 11:34     الفئـة : ثقــافــة
وهران: الطبعة الأولى لتظاهرة &quot;ليالي الموسيقى&quot; تستقطب جمهورا غفيرا

وهران - تستقطب التظاهرة الفنية "ليالي الموسيقى" التي تنظمها الجمعية الثقافية للفنون العصرية لولاية وهران جمهورا غفيرا يتشكل في أغلبه من الشباب.

و انطلقت هذه التظاهرة، التي يحتضنها مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" بمدينة وهران والمنظمة بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون للولاية، نهاية الأسبوع الماضي، بسهرتين فنيتين في طابع الراي أحياهما عدد من المغنين الشباب من بينهم الشاب هواري دوفان و الشاب عادل و الشاب زاكي و الشاب حسني الصغير، حسب رئيس الجمعية المذكورة مختار سواق.

و تستمر التظاهرة، وفق نفس المتحدث، الى نهاية الأسبوع المقبل بسهرتين فنيتين تقامان يومي الخميس و الجمعة بمشاركة مجموعة من الفنانين المؤدين لأغنية الراي من وهران وولايات أخرى من الوطن إضافة إلى مشاركة الفرقة الكوميدية "حرودي".

و سمحت مجانية الحضور لحفلات "ليالي الموسيقى" مشاركة أسماء بارزة في أغنية الراي بحضور عدد معتبر من الشباب الذين تفاعلوا مع الأغاني المقدمة حتى ساعة متأخرة من الليل.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أوت 2023 12:18
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وهران: الطبعة الأولى لتظاهرة "ليالي الموسيقى" تستقطب جمهورا غفيرا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 11:34     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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