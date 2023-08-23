إفتتاح المهرجان الدولي "الصيف الموسيقي" بالجزائر العاصمة

و أمام جمهور غفير, استقبل مسرح "الكازيف" خلال الأمسية الأولى الفرقة الشهيرة "أوركسترا باربيس الوطنية" التي تعمل منذ إنشائها على تطوير مزيج موسيقي يجمع بين الراي والعلاوي والديوان وبعض الطبوع الغربية مثل موسيقى الروك والجاز.

كما شهدت السهرة الافتتاحية عرضا للثنائي "إيتا و مهدي" قدم خلاله المغني والعازف على آلة القرع مهدي العيفاوي وعبد العاطي بن مجباري, العازف ومهندس الصوت بعض المقطوعات من موسيقى الديوان والراي بتحكم تقني وتكنولوجي.

و قدم الثنائي طريقة جديدة لعزف الراي والديوان على المسرح مقترحا شكلا جديدا لهذه الطبوع.

و بقيادة العازف المشهور على آلة القيتارة يوسف بوكلة، قدمت فرقة الأوركسترا الوطنية لباربيس مقطوعات معروفة لدى الجمهور أو مألوفة لدى أولئك الذين يتعرفون على الفرقة لأول مرة.

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و قدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات المأخوذة من موسيقى الراي أو العلاوي أو الديوان الجزائري إضافة إلى مؤلفاتها الخاصة مع تناغم من موسيقى الروك أو الجاز باستخدام آلات موسيقية تقليدية على غرار الغمبري والقرقابو.

و قد اعربت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي التي حضرت هذه الأمسية عن "ارتياحها" لعودة هذا المهرجان بعد سنوات من الغياب، مؤكدة أن البرمجة تخصص جزءا كبيرا لموسيقى الراي المصنفة في ديسمبر 2022 من طرف منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية. في نفس السياق, أشارت الوزيرة إلى أن هذا المهرجان، كغيره من التظاهرات المستقبلية، اختار "الانفتاح على الموسيقى العالمية وعلى التجارب الموسيقية الجديدة للمواهب الجزائرية الشابة لتلبية أذواق عشاق الموسيقى الجزائرية".

و تتواصل فعاليات المهرجان الدولي "الصيف الموسيقي" إلى 30 أغسطس الجاري بمسرح الكازيف (سيدي فرج) بمشاركة سميرة براهمية ومغني الراب "فلان" و فرقة الراي "البسطة" وتاكفاريناس إضافة إلى تكريم مطربي الراي مثل الإخوة زرقي والشيخة ريميتي من أداء المغني جمال رفاس وفرقة "الوريثات".

و تشارك أيضا في هذه التظاهرة التي بنظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام فرقة " ذو روومس" من إيطاليا وماغو سومب من السنغال والفنان فريد أكسترانجيرو من تونس.