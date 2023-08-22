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مولوجي تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية " فنتازيا لاند"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 19:03     الفئـة : ثقــافــة
مولوجي تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية &quot; فنتازيا لاند&quot;

السيدة مولوجي تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية " فنتازيا لاند"لجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة و الفنون السيدة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح المدينة الترفيهية "فنتازيا لاند" الكائن مقرها بالمركز الجزائري لتطوير السينما بالعاشور.

وقامت وزيرة الثقافة و الفنون بهذه المناسبة بمعاينة مختلف الملاحق والفضاءات التي تضمها المدينة الترفيهية والثقافية الجديدة "فانتازيا لاند" التي تم افتتاحها وسط الديكور السينمائي الذي سبق أن صور به بعض الأعمال التلفزيونية والسينمائية على غرار السلسلة "عاشور العاشر" وفيلم "ابن باديس".

وأكدت السيدة الوزيرة، أن هذا المشروع "تم انجازه مع المركز الجزائري لتطوير السينما وتحت وصاية وزارة الثقافة والفنون وبالتعاون مع المؤسسة الخاصة للاتصال "P4" التي ستشرف على تسيير هذا الفضاء الترفيهي الموجه للعائلات الجزائرية وستوفر لهم خدمات ثقافية وترفيهية في مجال الألعاب وعروض السينما والمسرح إضافة الى معارض خاصة بالحرف التقليدية الجزائرية".

وعلى مساحة تقارب ال 16 الف متر مربع، توزعت مرافق متنوعة لهذه المدينة "فنتازيا لاند" التي ستفتح أبوابها للجمهور طيلة ايام الأسبوع ابتداء من يوم غد الاربعاء من الساعة 15سا الى غاية الواحدة صباحا. كما سيتم تسطير برنامج عروض أفلام جزائرية بالتنسيق مع المركز الجزائري لتطوير السينما وذلك باستغلال الشاشة الكبيرة التي وضعت في الهواء الطلق من اجل تشجيع العائلات على المتابعة والتقرب من الفن السابع.

وستجد العائلات في هذا المكان ديكورا أصيلا يذكر بقصور الجزائر القديمة ومساحات مقسمة وفق أبواب تحمل تسميات مدن الجزائر و مناطقها المتنوعة توفر خدمات ومرافق من أجل تحفيز الجمهور على زيارتها وحثهم على استغلال الفضاء للتعلم والمشاركة في برنامج ترفيهي تم تسطيره من أجل حسن استغلال المكان.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أوت 2023 08:37
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مولوجي تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية " فنتازيا لاند"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 19:03     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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