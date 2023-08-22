المهرجان الوطني للمسرح المدرسي: تتويج مدرسة "عبد الرحمن الديسي" من مستغانم بالجائزة الأولى

مستغانم- توجت اليوم الثلاثاء مدرسة "عبد الرحمن الديسي" من مستغانم بالجائزة الأولى (أحسن عرض مسرحي متكامل) للمهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته 26 الذي نظم بذات الولاية.

وتم الإعلان عن جوائز هذه التظاهرة الثقافية التي أقيمت بمدينة مستغانم بين 19 و22 أغسطس الجاري خلال حفل الاختتام الذي نظم بقاعة "ريما" بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" بحضور الفرق المشاركة القادمة من 13 ولاية.

وعادت الجائزة الثانية التي تخص أحسن عرض متكامل لمتوسطة "بريكي إبراهيم" من ولاية المسيلة والمرتبة الثالثة لثانوية "بلنوار محمد" من ولاية بسكرة.

وفضلا عن جائزة لجنة التحكيم التي منحت لمدرسة الشهداء شعلال تارقة أوزمور القديمة من ولاية بجاية تم استحداث جائزة أحسن عرض واعد توجت بها ثانوية باقادير محمد من ولاية إن صالح بعد تقديمها لعمل مسرحي صامت.

وعادت الجوائز الفردية لأحسن تمثيل ذكور للتلميذ أسامة فوزي من متوسطة محمد قاتي (ولاية تيسمسيلت) وأحسن تمثيل إناث للتلميذة علام ألاء زينب من ثانوية بوحنة مسعود (ولاية ميلة) فيما نالت التلميذة ضيف حواء من مدرسة عمراني الشيخ (ولاية النعامة) جائزة أحسن ممثل واعد.

وتوجت ثانوية العيد بن صحراوي من ولاية توقرت بجائزة أحسن معرض خلال هذه الطبعة.

وأوصت لجنة التحكيم بضرورة تنظيم أيام تكوينية وفتح ورشات في المهرجان بإشراف مختصين وخبراء في المجال المسرحي لتصبح هذه التظاهرة الثقافية التي تجاوز عمرها ربع قرن مدرسة تكوينية بامتياز.

وقال رئيس اللجنة بن قصد علي سليمان أن انفتاح التلميذ الموهوب على آفاق جديدة في الكتابة المسرحية مع انتقاء المشرفين على العروض المسرحية لمواضيع قريبة من عالم الطفل يمكن أن تساهم في التطوير الذاتي للمسرح المدرسي.

ودعا ذات المتحدث إلى الاهتمام بالمواهب الفتية والناشئة والاحتكاك بذوي الخبرة ومحترفي المسرح.

وترمي هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها مديرية التربية لولاية مستغانم سنويا إلى صقل مهارات التلاميذ في مجال المسرح وترقية الحس الفني والإبداعي لدى الناشئة واكتشاف المواهب الشابة واستثمارها في الفن الرابع ، مثلما أشار إليه المنظمون.