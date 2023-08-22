وهران : زهاء 100 مشاركا في المسابقة الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة

وقد انطلقت الطبعة الثالثة لهذه المسابقة الأدبية في شهر يوليو الماضي وحدد يوم 20 أغسطس كآخر آجال لاستقبال النصوص المشاركة ، وفق ما أبرزه لوأج رئيس هذه الجمعية الكاتب شريف روان.
وتقام هذه الطبعة المنظمة من طرف النادي الأدبي التابع لجمعية " آثار العابرين" والمفتوحة للمبدعين في الحقل القصة القصيرة من مختلف الفئات العمرية تحت شعار " الكتابة التزام و مسؤولية " وهذا بالتنسيق مع دار الثقافة " زدور إبراهيم بلقاسم " لوهران ، إستنادا لنفس المصدر.
و يكمن الهدف من هذه المسابقة التي ستعلن نتائجها و تسليم الجوائز على الثلاث الأوائل يوم أول نوفمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 69 لاندلاع ثورة التحرير المظفرة في اكتشاف المواهب الشابة و تأطيرها و تشجيعها على مواصلة الإبداع ، مثلما أشير إليه .
كما سيقدم المنظمون جوائز تشجيعية على اللذين يحرزان على المركزين الرابع و الخامس في هذه المسابقة الوطنية التي تشرف عليها لجنة تحكيم تتشكل من جامعيين وأدباء ومختصين في القصة .
للتذكير تركت الأديبة الراحلة أم سهام (1939-2021) رصيدا أدبيا متنوعا في الشعر على غرار " أبجدية نوفمبر " و " شاهد على العصر " و " فلسطين " و في القصة " الرصيف البيروتي " و " ويوميات أم علي " وغيرها من الأعمال .