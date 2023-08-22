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وهران : زهاء 100 مشاركا في المسابقة الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 12:56     الفئـة : ثقــافــة
وهران : زهاء 100 مشاركا في المسابقة الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة

وهران - سيخوض زهاء 100 مبدعا من مختلف الولايات غمار المسابقة الأدبية الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة التي أطلقتها مؤخرا جمعية "آثار العابرين" للثقافة و الأدب لوهران ، حسبما استفيد يوم الثلاثاء لدى هذه الجمعية.

وقد انطلقت الطبعة الثالثة لهذه المسابقة الأدبية في شهر يوليو الماضي وحدد يوم 20 أغسطس كآخر آجال لاستقبال النصوص المشاركة ، وفق ما أبرزه لوأج رئيس هذه الجمعية الكاتب شريف روان.

وتقام هذه الطبعة المنظمة من طرف النادي الأدبي التابع لجمعية " آثار العابرين" والمفتوحة للمبدعين في الحقل القصة القصيرة من مختلف الفئات العمرية تحت شعار " الكتابة التزام و مسؤولية " وهذا بالتنسيق مع دار الثقافة " زدور إبراهيم بلقاسم " لوهران ، إستنادا لنفس المصدر.

و يكمن الهدف من هذه المسابقة التي ستعلن نتائجها و تسليم الجوائز على الثلاث الأوائل يوم أول نوفمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 69 لاندلاع ثورة التحرير المظفرة في اكتشاف المواهب الشابة و تأطيرها و تشجيعها على مواصلة الإبداع ، مثلما أشير إليه .

كما سيقدم المنظمون جوائز تشجيعية على اللذين يحرزان على المركزين الرابع و الخامس في هذه المسابقة الوطنية التي تشرف عليها لجنة تحكيم تتشكل من جامعيين وأدباء ومختصين في القصة .

للتذكير تركت الأديبة الراحلة أم سهام (1939-2021) رصيدا أدبيا متنوعا في الشعر على غرار " أبجدية نوفمبر " و " شاهد على العصر " و " فلسطين " و في القصة " الرصيف البيروتي " و " ويوميات أم علي " وغيرها من الأعمال .

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أوت 2023 13:45
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وهران : زهاء 100 مشاركا في المسابقة الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 12:56     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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