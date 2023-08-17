فنانون من مختلف طبوع التراث الموسيقي الجزائري يحيون سهرات "الكازيف" بالعاصمة

الجزائر - أحيت نعيمة الدزيرية و نورية و سليم الشاوي وديدين الباريزيانو، الفنانين المشهورين في مختلف طبوع التراث الموسيقي الجزائري الغني أمسية الأربعاء حفلا موسيقيا متنوعا أمام جمهور غفير .

وتم إحياء هذا الحفل بمسرح الكازيف بسيدي فرج (الجزائر العاصمة) في إطار برنامج "سهرات الكازيف" الذي ينظمه الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتعاون مع مؤسسة التسيير الفندقي لسيدي فرج.

وكانت مطربة الأغنية الأندلسية و الشعبي نعيمة الدزيرية أول من وقفت على المسرح وسط تصفيقات و زغاريد الجمهور الذي أمتعته بصوتها الجميل حيث أدت أغنية " يا المقنين الزين" و "موعود لك بالسعادة و الخير" و "سالي تراش قلبي" و "من هوا روحي وراحتي" و "في بلاد وهران سكنا غزالي" و "يا العوامة".

بعدها، استقبل الجمهور نورية، المغنية الجزائرية بالقبائلية التي ألهبت الجمهور بمختارات من المقطوعات منها تلك التي كتبتها ولحنتها.

ومن الأغاني التي أدتها المطربة نورية أغنية "لوناس" التي كتبتها ولحنتها تكريما للفقيد معطوب لوناس (1956-1998) و " أسلاعفيتس ايا بحري" و "أمجاح" و "نا فاطمة" و"كتشيني روح" و "آيا ??بابا الشيخ".

من جهة أخرى، استقبل الجمهور المطرب سليم الشاوي استقبالا حارا حيث أدى "مطرب الأوراس" أغان أخرى مأخوذة من الألبومات التسعة التي أطلقها في بداياته عام 2001 إضافة إلى إصداراته الجديدة على غرار " عيشو غير انتوما" و " يومة" (شعر مخصص لكل الأمهات) و "معنديش منك عشرة" و " إنتي يا لعوينة" و "عين الكرمة"، موال للراحل عيسى الجرموني (1886-1946) و "لما، لما" و الأغنية الأاسطورية " زوالي وفحل".

وعند اختتام السهرة، أمتع ديدين الباريزيانو الحضور ببعض أغانيه الناجحة على غرار " جيت اليوم انقلك" و " هاذ اليوم سعيد مبارك" و كذا بعض الأغاني الأخرى تكريما للشيخة ريميتي (1923-2006) و الشاب عقيل (1974-2013) وكذلك لملك الراي خالد حاج إبراهيم.

و رافقت هؤلاء الفنانون فرقة أوركسترا "زهوة" التي تضم موسيقيين محترفين مبدعين على آلاتهم خصوصا عمار بوراي على الكمان و رضا بن رايس وعلي بودكاني على لوحتي المفاتيح الأولى و الثانية و عادل عمراني على الباس و ياسين بوشنين على الطبل و يوسف غرين على الإيقاع تحت إشراف فيصل طوالب على الدربوكة.