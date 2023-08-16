البليدة على موعد مع أيام الأغنية البدوية و الشعر الملحون الأحد القادم

البليدة - ستكون ولاية البليدة إبتداء من الأحد القادم على موعد مع تظاهرة الأغنية البدوية و الشعر الملحون، حسبما علم يوم الأربعاء من مديرية الثقافة و الفنون.

و سينشط هذه التظاهرة الثقافية التي دأبت على تنظيمها مديرية الثقافة للولاية بالتنسيق مع الجمعية الثقافية البدوية للفن و التراث الأصيل, حسب نفس المصدر, عدة فنانين مولعين بهذا الفن من مطربين و شعراء منحدرين من عدة ولايات من الوطن على غرار غليزان و سعيدة و عين الدفلى و تيارت و تسمسيلت و الجزائر العاصمة.

و سيمكن هذا الحدث الثقافي الذي ستحتضن سهراته "حديقة باتريس لوممبا" بوسط مدينة البليدة الجمهور البليدي من اكتشاف هذا الفن و التراث الأصيل بمختلف طبوعه و أنواعه و ذلك من خلال البرنامج المسطر له.

و يتضمن الحدث استعراضات فلكلورية في الفنتازيا و سهرات في الطرب البدوي ينشطها كل من عبد القادر البليدي و الشيخ "احمد الغليزاني" (غليزان) و الشيخ الحطاب" (سعيدة) و الشيخ لزعر عبد الرزاق من العاصمة و أسماء فنية أخرى. كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية التي ستدوم ثلاثة أيام, إلقاء قصائد شعرية في الشعر الملحون من تنشيط كل من الشاعرين "بومدين كمال" و "فراد صالح" من البليدة و "ابتسام سعدو" من العاصمة.

و تتوخى مديرية الثقافة و الفنون من تنظيم هذه التظاهرة الثقافية احياء و تثمين الأغنية البدوية و الشعر الملحون كموروث ثقافي يستدعي الاهتمام و المحافظة عليه من أجل استمراره.

و بالمناسبة, دعت ذات المصالح العائلات البليدية و الجمهور المولع بالشعر الملحون و الاغنية البدوية الى الحضور و الاستمتاع بهذه السهرات خاصة و انها تنظم بالهواء الطلق و تندرج ضمن برنامج تنشيط سهرات ليالي الصيف.