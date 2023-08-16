وهران: تقديم كتاب عن دور الأغنية البدوية الثورية في التوثيق والإعلام

وهران- تم اليوم الأربعاء في ندوة أدبية تقديم كتاب يحمل عنوان "دور الأغنية البدوية الثورية في التوثيق والإعلام, أغنية واد الشولي نموذجا" صدر مؤخرا من تأليف غوثي شقرون أستاذ بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة".

وأشار السيد شقرون خلال ندوة أدبية وتاريخية نظمتها مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق بمتحف المجاهد بوهران تم خلالها تقديم الكتاب الصادر عن دار النشر "الموج الأخضر"

لتلمسان أن استكشاف الأغنية البدوية ودورها التوثيقي والإعلامي لثورة التحرير المجيدة كان بالنسبة له "هاجسا" دفعه للبحث فيها قصد "إبراز خطابها الجمالي والإعلامي والتاريخي".

وأضاف الكاتب الذي يعد أستاذ النقد السينمائي بكلية الآداب و الفنون لجامعة وهران 1 أن الكتاب يشمل دراسة الأغنية البدوية الثورية وما تتضمنه من أحداث وأبعاد تاريخية وإعلامية بمنطقة "وادي الشولي" الواقعة بولاية تلمسان.

وأبرز أن الكتاب جاء في 554 صفحة موزعة على خمسة فصول و استغرق تأليفه أزيد من 20 سنة, بعضها عمل ميداني لجمع القصائد والأغاني البدوية وبعضها أكاديمي من خلال البحث في المراجع التاريخية و الأدبية التي تناولت هذا الموضوع.

واختار المؤلف أغنية "واد الشولي" نموذجا في كتابه "كونها أرخت لمعركة كبيرة وقعت 24 نوفمبر 1956 بالمنطقة بقيادة الشهيد بن علال و حقق فيها المجاهدون نصرا كبيرا بقضائهم على 480 عسكريا فرنسيا في حين استشهد 14 مجاهدا".

وقد خصص الفصل الأول من الكتاب لتحديد الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة واد الشولي التي تبعد بنحو 20 كلم عن مدينة تلمسان, بينما شمل الفصل الثاني مظاهر الثقافة الشعبية كوسيلة إعلامية.

وتناول الفصل الثالث الأصول التاريخية للأغنية البدوية و مصطلحاتها, فيما سلط الفصل الرابع الضوء على مشاركة الرجل والمرأة في أغاني الثورة التحريرية في حين تضمن الفصل الخامس تحليلا لأغنية "واد الشولي" من مختلف الجوانب باعتبارها نموذجا لأغنية بدوية وطنية.

ونوه الأساتذة والباحثون وممثلو منظمات الأسرة الثورية المشاركون في الندوة بأهمية موضوع الكتاب في تسليط الضوء على دور الثقافة الشعبية وخاصة الشعر والغناء في الثورة التحريرية المظفرة, لا سيما في رفع الروح الوطنية والتضحية و الفداء في أوساط الشعب.