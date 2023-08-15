ميلة: مسابقة وطنية للفيلم الوثائقي والروائي القصير

ميلة - ستنظم جمعية "ميلاح" لبلدية ميلة مسابقة وطنية في الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي القصير في الفترة ما بين 31 أكتوبر و 2 نوفمبر 2023، حسب ما علم يوم الثلاثاء من رئيس ذات الجمعية، محمد لطفي كودري.

و أفاد ذات الناشط الجمعوي في تصريحه ل/وأج أن هذه المسابقة الوطنية التي تحمل شعار "تاريخنا الهام وحاضرنا إبداع" ستحتضن فعالياتها دار الثقافة مبارك الميلي بميلة التي تعد من المساهمين في هذه التظاهرة الفنية التي بادرت جمعية "ميلاح" الثقافية إلى تنظيمها لأول مرة بعدما حصلت على دعم مالي من وزارة الثقافة والفنون.

و حسب نفس المصدر، فإن المشاركة في هذه التظاهرة تخص الناشطين في مجال إنتاج و إخراج الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة من محترفين وهواة.

و استنادا للسيد كودري، يتوجب على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة أن يتقدموا قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بأعمالهم في مجال الفيلم الوثائقي أو الفيلم الروائي القصير على أن لا تتعدى مدة أي عمل مشارك 40 دقيقة و أن يكون ناطقا باللغة العربية.

كما يجب أن تكون الأعمال المشاركة منجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023، وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن جوائز قيمة قد رصدت للأعمال الثلاثة الأولى في كل صنف.

و أفاد رئيس ذات الجمعية بأن الأعمال المشاركة في هذه الطبعة من الأيام الوطنية "ميلاح" للفيلم الوثائقي والروائي القصير ستعرض أمام الجمهور الواسع بدار الثقافة مبارك الميلي, كما يمكن للحضور الاستفادة من الورشات المنظمة على هامش هذه التظاهرة وكذلك المحاضرات التي سيلقيها أساتذة مختصون.