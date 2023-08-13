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مستغانم: مغني التراث العيساوي الشيخ فؤاد بوخدمي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 18:39     الفئـة : ثقــافــة

مستغانم - توفي المغني في الطابع والتراث العيساوي الشيخ فؤاد بوخدمي يوم الأحد بمدينة مستغانم عن عمر ناهز 61 سنة، حسبما علم من أفراد عائلته.

و قد ولد الشيخ بوخدمي سنة 1962 وتعلق وهو في سن مبكرة بالطرب الجزائري والأغنية الشعبية مما دفعه إلى الالتحاق بالمدرسة الفنية لجمعية نادي الهلال الثقافي لمستغانم التي صقلت موهبته الغنائية وملكاته الفنية.

و قام الفنان الراحل بتكوين فرقة فنية للتراث العيساوي وبدأ مشواره الفني الذي امتد لأزيد من ثلاثة عقود وشهد إنتاج ما لا يقل عن 40 ألبوم غنائي.

و فضلا عن كونه مؤدي للأغنية العيساوية التي حفظ قصائدها وحافظ على تراثها انفرد الشيخ بوخدمي بإنتاجه لعدة أغاني من نظمه وتلحينه عرفت رواجا كبير بين محبيه خاصة وأنها كانت تتضمن عدة مواضيع اجتماعية وأسرية.

و وري جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي علال قصوري ببلدية صيادة, كما أشير إليه.

آخر تعديل على الأحد, 13 أوت 2023 19:29
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مستغانم: مغني التراث العيساوي الشيخ فؤاد بوخدمي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 18:39     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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