بومرداس: زهاء 370 مسجل جديد في غرفة الصناعة التقليدية و الحرف

بومرداس- بلغ عدد المسجلين الجدد في غرفة الصناعة التقليدية و الحرف لبومرداس زهاء 370 حرفي من الفئتين (ذكور و إناث) منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية بداية شهر أغسطس الجاري, حسبما علم اليوم الأحد من هذه الهيئة.

وأوضح رئيس الغرفة, محمد لخضاري, في تصريح ل /وأج على هامش فعاليات صالون الصناعات التقليدية و الحرف أنه بإضافة المسجلين الجدد, يرتفع العدد الإجمالي للمسجلين في الغرفة إلى نحو 5742 مسجل في مختلف الحرف إلى غاية بداية شهر أغسطس الجاري.

وأشار السيد لخضاري إلى أن المسجلين الجدد تمكنوا من استحداث ما يزيد عن 800 منصب شغل جديد بين مباشر وغير مباشر ,في إطار المبادرات الفردية و مختلف البرامج و أجهزة دعم التشغيل و صندوق دعم الصناعات التقليدية.

وينشط المسجلون الجدد خصوصا في حرف السلالة و الخيزران و القصب و إنتاج المواد الأولية الموجهة بالأخص لصناعة الجلد و الأحذية و اللباس التقليدي و الحلي التقليدية و الخدمات, حسب التفاصيل التي أفاد بها نفس المسؤول.

وبغرض تدعيم و إعانة الحرفيين على تسويق و توسيع و ترقية نشاطاتهم الحرفية التقليدية, استفاد زهاء 1500 حرفي, من مجملهم , في السنوات الأخيرة من محلات تسويقية عبر الولاية, حسب رئيس الغرفة.

كما استفاد, في إطار برنامج الإعانة على التأهيل و ترقية الحرف التقليدية الممارسة, ما لا يقل عن 770 حرفي من دورات تكوينية في ميادين مختلفة على غرار التسيير التقني لإنتاج المواد و الخدمات و صناعة الجلود و الفخار و الخزف الفني و النسيج.

من جهة أخرى, سجل السيد لخضاري بأن غالبية الحرفيين المنخرطين أو المسجلين رسميا في الغرفة يغلب على مهنهم الطابع العائلي و ينتشرون بالخصوص عبر بلديات شرق الولاية, و هي بني عمران و سوق الحد و الثنية و دلس و أعفير.

يذكر أن صالون الصناعة التقليدية و الحرف الذي انطلق منتصف شهر يوليو الماضي سيتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري بالحديقة العمومية النصر بواجهة البحر لمدينة بومرداس وتعرف مشاركة 24 حرفيا من داخل و خارج الولاية وتهدف التظاهرة إلى تشجيع المبادرات الشبانية في مجال الصناعات التقليدية و الحرف اليدوية و التعريف بمختلف المنتجات المحلية و توفير مكان لائق للعارضين من أجل تسهيل عمليات تسويق منتجاتهم, كما أشار المنظمون.