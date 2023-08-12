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فن الشارع: ورشات في فن الفسيفساء لتزيين قرية إيغيل إيمولا بتيزي وزو

  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 18:11     الفئـة : ثقــافــة
فن الشارع: ورشات في فن الفسيفساء لتزيين قرية إيغيل إيمولا بتيزي وزو

تيزي وزو - تحتضن قرية إيغيل إيمولا التاريخية ببلدية تيزي نتلاتا على بعد 40 كلم جنوب تيزي وزو ابتداء من يوم السبت تظاهرة في "فن الشارع" من خلال استضافتها للطبعة الثالثة لورشات الفسيفساء الرامية إلى تثمين تراثها وتزيين أزقتها.

و بادرت إلى تنظيم هذه الورشات الفنية الحاملة لشعار "فسيفساء للتاريخ" والمتواصلة الى غاية 18 أغسطس, المؤسسة الثقافية "عسلة أحمد ورابح", وتتعلق بتلقين المشاركين فن الفسيفساء, وفق المنظمين.

و تميز اليوم الأول من هذا الحدث المنظم بالتعاون مع لجنة قرية إيغيل إيمولا وجمعية "شفاحا نتمورا" (جمال المناطق), بقيام فريق من الأطفال الذين شاركوا بقوة في هذه الورشات إلى جانب مجموعة من الشباب والفتيات, بصنع قطع من الفخار من مادة الخزف بغرض استغلالها في تركيب الفسيفساء الخاصة بهم.

و يشرف على عملية التكوين فريق من طلاب المدارس الجهوية للفنون الجميلة لبسكرة وسطيف, فيما يؤطرها الفنان التشكيلي العربي محدب، وفق نفس المصدر.

و تهدف هذه الورشات إلى تزيين أزقة القرية بأعمال فنية من توقيع المشاركين, إلى جانب تكريس الثقافة الفنية و تطوير الصناعة التقليدية وروح إعادة التدوير, وكذا نقل الخبرة.

كما يشكل هذا الحدث فضاء للتعارف والتبادل الثقافي بين سكان القرية والمشاركين المنحدرين من عدة مناطق من الجزائر, و يعتبر أيضا فرصة لتثمين الفضاء العام وتعزيز روح العيش معا.

للإشارة ستوجه الفسيفساء التي سيبتكرها المشاركون و تكون أعمال فنية جماعية, لتزيين جدران بيوت إيغيل إيمولا و فضاءاتها العمومية، بما فيها ساحة القرية.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 18:52
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فن الشارع: ورشات في فن الفسيفساء لتزيين قرية إيغيل إيمولا بتيزي وزو
  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 18:11     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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